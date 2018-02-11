Бездомные могут не получить горячие обеды - автомобиль "Богадельни" не оснащен зимней резиной

фото: Дом милосердия «Богадельня»

На автомобиле, который доставляет горячие обеды бездомным необходимо поменять летнюю резину на зимнюю. Дом милосердия "Богадельня" просит тюменцев помочь с покупкой резины и перебортовкой колес.

"Помогите решить один важный вопрос. Нужно на машине "Газель" поменять летнюю резину на зимнюю, чтобы не было перебоев с раздачей горячих обедов бездомным на улице. Одна компания готова продать резину за 3 тыс. 100 рублей за одно колесо. Соответственно, на шесть колес необходимо собрать 18 тыс. 600 рублей. Будем рады, если всем миром сможем решить этот насущный вопрос", - пишет руководитель "Богадельни" Галина Паршуткина в официальной группе ВКонтакте

Также, постояльцам Дома милосердия всегда необходимы медикаменты, помощь в оформлении документов и одежда.

Денежные средства на приобретение нужных вещей тюменцы могут перечислить на карту Сбербанка (5469 6700 1319 8711), или привезти непосредственно в "Богадельню", предварительно созвонившись с руководителем по номеру 89097375050, пишет "Вслух.ру".