Госуслуга по социальной адаптации на рынке труда популярна у тюменцев

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Более 2 тыс. 800 жителей Тюменской области воспользовались государственной услугой по социальной адаптации на рынке труда в 2017 году. Об этом сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Этот инструмент помогает безработным приобрести навыки активного поведения на рынке труда, самостоятельного поиска работы, составления резюме, проведения собеседования с работодателем.

Для получения услуги необходимо обратиться в Центр занятости населения по месту проживания. Все услуги органов службы занятости предоставляются бесплатно.