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Виртуальные справочные помогают тюменцам узнать историю своих семей

19:36 11 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: ИА "Тюменская линия"

Виртуальная справочная служба "Вопрос краеведу", запущенная Централизованной городской библиотечной системой Тюмени, становится все популярнее среди жителей Тюмени.

В 2017 году, за разъяснениями по тем или иным вопросам к тюменским краеведам обратились более 60 горожан. Еще около 50 тюменцев воспользовались другим сервисом, предоставляемым библиотечной системой - "Вопрос библиотекарю".

По словам сотрудников ЦГБС, нередко горожане стараются при помощи краеведов и библиотекарей восстановить историю собственных семей, ищут упоминания родственников или каких-либо фактов из их жизни. Однако в ЦГБС уточнили, что поиск осуществляется только в печатных изданиях, находящихся в библиотеке.

Через сервис "Вопрос к краеведу" тюменцы могут получить консультацию по любому вопросу, связанному с историей нашего края. Чтобы обратиться к эксперту, достаточно задать вопрос в произвольной форме, заполнив анкету на сайте. Ответ придет на указанный электронный адрес почты. Запросы выполняются в течение 1-5 дней, пишет "Вслух.ру"

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