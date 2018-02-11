Ученые рассказали о преимуществах жизни одиноких людей

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Одинокие люди имеют много преимуществ по сравнению с теми, кто живет с мужем или женой.

Научные исследования доказали, что одинокие в среднем имеют больше друзей в соцсетях и более активно с ними общаются. При этом психологи замечают, что друзья, не связанные с семьей, очень важны для хорошего настроения, особенно в старости.

Не имеющие пары имеют больше возможностей развиваться физически. Исследования показали, что одинокие меньше подвержены ожирению и имеют более стройное телосложение.

Одновременно у одиноких людей больше времени остается на творческое развитие своей личности. Незамужние и неженатые более мотивированы к получению образования и делают более успешную карьеру, сообщает "Лента.ру".