В работе Райффайзенбанка произошел сбой

Life.ru

Клиенты Райффайзенбанка столкнулись со сложностями при проведении операций по картам. Об этом говорится в сообщении самого банка в твиттере.

"Сейчас произошел внутрибанковский сбой после обновления внутрибанковской системы — интернет-банк, мобильное приложение. Если даже вы будете расплачиваться картой, даже наши терминалы — работа везде нарушена. Вся система банка дала сбой", — рассказали в банке.

Сбой был зафиксирован на всей территории страны, представители банка сообщили, что для его устранения ведутся работы, сообщает "Интерфакс".