Тюменец раскладывал наркотики по тайникам в Тобольске

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Мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков в крупном размере, задержали в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, полицейские на ул. Мельникайте задержали ранее судимого 32-летнего мужчину. У него обнаружили 10 полимерных свертков с наркотиками. В ходе обыска автомобиля подозреваемого под пассажирским сидением полицейские обнаружили и изъяли полимерный сверток с аналогичным веществом.

Всего изъято более 450 гр наркотиков. Наркотические вещества мужчина перевозил из Тюмени в Тобольск, где раскладывал по тайникам.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.