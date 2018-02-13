13 февраля - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе начнется заседание комиссии по экономической политике и ЖКХ.
В Тюмени в 9 часов в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнется открытое первенство Тюменской области по теннису.
В Тюмени в 9 часов в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдут соревнования по баскетболу среди юношей в рамках XX спартакиады профессиональных образовательных организаций Тюменской области на 2017-2018 учебный год.
В Тюмени в 12 часов в Центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется познавательная программа "Безопасный Интернет – хороший Интернет".
В Тюмени в 19 часов в Доме культуры и творчества "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется праздничная программа "Масленичный разгуляй". Гостей ждет концерт ансамбля русских народных инструментов "Ваталинка" и творческих коллективов Дома культуры.
Этот день в истории:
1852 - Турция и Франция заключили договор о "святых местах".
1917 - в Англии правительство разрешило женщинам быть водителями такси.
1934 - в Чукотском море раздавлен льдами пароход "Челюскин".
1940 - Михаил Булгаков завершил роман "Мастер и Маргарита".
1956 - в Антарктиде открыта первая советская научная станция "Мирный", ставшая базой для антарктических-научных экспедиций.
1959 - в продажу поступили первые куклы Барби.
1974 - Александр Солженицын лишен советского гражданства и выслан из СССР.
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