13 февраля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе начнется заседание комиссии по экономической политике и ЖКХ.

В Тюмени в 9 часов в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнется открытое первенство Тюменской области по теннису.

В Тюмени в 9 часов в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдут соревнования по баскетболу среди юношей в рамках XX спартакиады профессиональных образовательных организаций Тюменской области на 2017-2018 учебный год.

В Тюмени в 12 часов в Центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется познавательная программа "Безопасный Интернет – хороший Интернет".

В Тюмени в 19 часов в Доме культуры и творчества "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется праздничная программа "Масленичный разгуляй". Гостей ждет концерт ансамбля русских народных инструментов "Ваталинка" и творческих коллективов Дома культуры.

Этот день в истории:

1852 - Турция и Франция заключили договор о "святых местах".

1917 - в Англии правительство разрешило женщинам быть водителями такси.

1934 - в Чукотском море раздавлен льдами пароход "Челюскин".

1940 - Михаил Булгаков завершил роман "Мастер и Маргарита".

1956 - в Антарктиде открыта первая советская научная станция "Мирный", ставшая базой для антарктических-научных экспедиций.

1959 - в продажу поступили первые куклы Барби.

1974 - Александр Солженицын лишен советского гражданства и выслан из СССР.