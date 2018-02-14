14 февраля - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению городской думы.
В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 321) начнется пресс-конференция председателя областной думы Сергея Корепанова по итогам работы парламента в 2017 году.
В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция директора департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой "Итоги работы системы здравоохранения в 2017 году".
В Тюмени в 11 часов в драмтеатре (ул. Республики, 129) начнется пресс-конференция "Подготовка избирательных участков к выборам президента РФ, монтаж камер видеонаблюдения".
В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам городской думы.
В Тюмени в 14 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная проведению фотоконкурса World Eco Photo 2018.
В Тюмени в 15 часов в правительстве области (ул. Володарского, 45, 3 этаж, малый зал) начнется заседание Совета по развитию добровольчества Тюменской области под председательством заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских.
В Тюмени пройдет Кубок России по альпинизму, всероссийские соревнования по альпинизму.
В Тобольске в 11 часов в центре молодежных инициатив (4 мкр., стр. 55) начнется городской профилактический семинар "Культура здоровья".
В Тобольске в 14 часов 30 минут в конференц-зале МАУ ДО "Дом детского творчества" начнется интенсив "Как выбрать идею для бизнеса".
В Заводоуковске в 13 часов в ЦЗВС "Сосновый бор" начнется торжественное открытие спартакиады среди допризывной молодежи Тюменской области, посвященной событиям Сталинградской битвы.
В Ишиме в 15 часов в кафе "Теремок" (ул. М.Садовая, 167) начнется профориентационное мероприятие "Престижные профессии. Мифы и реальность", в рамках реализации проекта Job-кафе.
Этот день в мире:
869 - скончался славянский просветитель, создатель славянской азбуки, проповедник христианства, святой Кирилл.
1556 – папские делегаты торжественно изгнали архиепископа Кентерберийского Томаса Кранмера из его офиса, обвинив его в ереси.
1663 – Канада объявлена Королевской провинцией Франции.
1682 – русский царь Федор Алексеевич женился на Марфе Апраксиной.
1744 – будущая императрица России Екатерина II впервые прибыла в Зимний дворец в Петербурге.
1779 – в стычке с аборигенами Гавайских островов погиб английский мореплаватель Джеймс Кук.
1791 – кругосветная экспедиция французского мореплавателя Лаперуза объявлена пропавшей.
1803 – Верховный суд США постановил, что только он имеет право трактовать американскую конституцию.
1848 – по мирному договору Мексика передала Техас Соединенным Штатам Америки.
1876 – американский изобретатель Александр Белл продемонстрировал первый бытовой телефон.
1918 – во время пожара в приюте Монреаля сгорели 64 ребенка.
1921 – Украина и Литва заключили мирный договор.
1925 – в Баварии отменено чрезвычайное положение и восстановлена легальность НСДАП.
1928 – в "Комсомольской правде" начата серия очерков поэта А. Жарова "Галопом по Европам".
1930 – Папа Римский наложил запрет на "неприличную" одежду.
1943 – советские войска освободили Ворошиловград (Луганск) и Ростов на Дону.
1946 – в Пенсильванском университете (США) начал работу первый в мире серийный компьютер ENIAC.
1949 – Нэнси Ходжес стала первой женщиной-спикером парламента в Канаде, возглавив Законодательное собрание Британской Колумбии.
1950 – СССР и Китай подписали договор о дружбе.
1952 – в Осло начались зимние Олимпийские игры.
1988 – в ленинградской библиотеке Академии наук при самом крупном пожаре в истории российского библиотечного дела пострадали 4 млн книг.
1993 – Украина, Польша и Венгрия подписали договор о сотрудничестве народов Карпатского региона.
1997 – в Москве на Новом Арбате открылся новый Дом актера, построенный вместо сгоревшего здания в 1990 году.
2003 - похищенные мощи святого Валентина возвращены итальянцам.
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