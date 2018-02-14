14 февраля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению городской думы.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 321) начнется пресс-конференция председателя областной думы Сергея Корепанова по итогам работы парламента в 2017 году.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция директора департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой "Итоги работы системы здравоохранения в 2017 году".

В Тюмени в 11 часов в драмтеатре (ул. Республики, 129) начнется пресс-конференция "Подготовка избирательных участков к выборам президента РФ, монтаж камер видеонаблюдения".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам городской думы.

В Тюмени в 14 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная проведению фотоконкурса World Eco Photo 2018.

В Тюмени в 15 часов в правительстве области (ул. Володарского, 45, 3 этаж, малый зал) начнется заседание Совета по развитию добровольчества Тюменской области под председательством заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских.

В Тюмени пройдет Кубок России по альпинизму, всероссийские соревнования по альпинизму.

В Тобольске в 11 часов в центре молодежных инициатив (4 мкр., стр. 55) начнется городской профилактический семинар "Культура здоровья".

В Тобольске в 14 часов 30 минут в конференц-зале МАУ ДО "Дом детского творчества" начнется интенсив "Как выбрать идею для бизнеса".

В Заводоуковске в 13 часов в ЦЗВС "Сосновый бор" начнется торжественное открытие спартакиады среди допризывной молодежи Тюменской области, посвященной событиям Сталинградской битвы.

В Ишиме в 15 часов в кафе "Теремок" (ул. М.Садовая, 167) начнется профориентационное мероприятие "Престижные профессии. Мифы и реальность", в рамках реализации проекта Job-кафе.

Этот день в мире:

869 - скончался славянский просветитель, создатель славянской азбуки, проповедник христианства, святой Кирилл.

1556 – папские делегаты торжественно изгнали архиепископа Кентерберийского Томаса Кранмера из его офиса, обвинив его в ереси.

1663 – Канада объявлена Королевской провинцией Франции.

1682 – русский царь Федор Алексеевич женился на Марфе Апраксиной.

1744 – будущая императрица России Екатерина II впервые прибыла в Зимний дворец в Петербурге.

1779 – в стычке с аборигенами Гавайских островов погиб английский мореплаватель Джеймс Кук.

1791 – кругосветная экспедиция французского мореплавателя Лаперуза объявлена пропавшей.

1803 – Верховный суд США постановил, что только он имеет право трактовать американскую конституцию.

1848 – по мирному договору Мексика передала Техас Соединенным Штатам Америки.

1876 – американский изобретатель Александр Белл продемонстрировал первый бытовой телефон.

1918 – во время пожара в приюте Монреаля сгорели 64 ребенка.

1921 – Украина и Литва заключили мирный договор.

1925 – в Баварии отменено чрезвычайное положение и восстановлена легальность НСДАП.

1928 – в "Комсомольской правде" начата серия очерков поэта А. Жарова "Галопом по Европам".

1930 – Папа Римский наложил запрет на "неприличную" одежду.

1943 – советские войска освободили Ворошиловград (Луганск) и Ростов на Дону.

1946 – в Пенсильванском университете (США) начал работу первый в мире серийный компьютер ENIAC.

1949 – Нэнси Ходжес стала первой женщиной-спикером парламента в Канаде, возглавив Законодательное собрание Британской Колумбии.

1950 – СССР и Китай подписали договор о дружбе.

1952 – в Осло начались зимние Олимпийские игры.

1988 – в ленинградской библиотеке Академии наук при самом крупном пожаре в истории российского библиотечного дела пострадали 4 млн книг.

1993 – Украина, Польша и Венгрия подписали договор о сотрудничестве народов Карпатского региона.

1997 – в Москве на Новом Арбате открылся новый Дом актера, построенный вместо сгоревшего здания в 1990 году.

2003 - похищенные мощи святого Валентина возвращены итальянцам.