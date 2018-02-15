15 февраля - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям гордумы.
В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам.
В Тюмени в 11 часов на площади Губкина (напротив гостиницы "Восток") начнется мероприятие, посвященное годовщине вывода войск из Афганистана и 100-летию образования Красной Армии.
В Тюмени в 11 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется открытая лекция генерала-лейтенанта службы внешней разведки Леонида Решетникова, публициста Петра Мультатули, историка Егора Холмогорова, организованной Тюменским региональным отделением общества "Двуглавый орел".
В Тюмени в 15 часов в пресс-центре Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, 2 этаж) начнется очередное заседание пресс-клуба "НЕФОРМАТ" - "Поправки в закон о долевке: что ждет рынок в 2018 году".
В Тюмени в 15 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70, актовый зал) начнется ежегодная церемония "Территория интеллекта", приуроченная к празднованию Дня российской науки.
В Тюмени в 16 часов на телеканале "Россия 24", на сайте "Регион-Тюмень" и в эфире Радио России начнется онлайн-студия "Ишим - великий город".
В Тюмени в 17 часов в боулинг-центре Brooklyn Bowl (торговый центр Сити-Молл, ул. Тимофея Чаркова 60, 3 этаж) начнется пресс-конференция, посвященная Всероссийским соревнованиям Brooklyn Open.
В Тюмени в 18 часов в концертном зале "Зодчий" ТИУ (ул. Луначарского, 2) начнется праздник, посвященный Дню российских студенческих отрядов.
В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 20) пройдут соревнования по баскетболу среди юношей в рамках спартакиады профессиональных образовательных организаций Тюменской области на 2017-2018 учебный год.
В Тюмени пройдут всероссийские соревнования по альпинизму, кубок России по альпинизму.
В Тобольске в 11 часов в центре молодежных инициатив (4 мкр., стр. 55) начнется городской профилактический семинар "Культура здоровья".
В Тобольске в 14 часов 30 минут в Доме детского творчества начнется воркшоп "Мои предпринимательские способности".
В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23, 2 этаж, конференц-зал) начнется пресс-конференция главы Ишимского района Сергея Ломовцева "Ишимский район: точки роста, итоги и перспективы".
В Заводоуковске пройдет спартакиада среди допризывной молодежи Тюменской области, посвященная событиям Сталинградской битвы.
Этот день в истории:
1563 – в ходе войны с Литвой войска Ивана Грозного взяли Полоцк.
1689 – Священная Римская империя объявила войну Франции.
1717 – Петр I издал свод правил хорошего тона "Юности честное зерцало".
1763 – Австрия и Пруссия подписали Хубертсбургский мир, по которому Силезия отходила к Пруссии.
1764 – французы основали Сент-Луис.
1798 – французские революционные войска взяли Рим, арестовав Папу Римского.
1806 – Франция и Пруссия подписали Парижский договор о закрытии портов Пруссии для английских товаров.
1867 – в Вене состоялась премьера "Вальса голубого Дуная" Иоганна Штрауса.
1868 – в Москве впервые исполнена Первая симфония Чайковского ("Зимние грезы").
1878 – британский флот прибыл в Константинополь, чтобы вынудить Россию прекратить войну с Турцией.
1898 – при загадочных обстоятельствах в бухте Гаваны взорвался американский военный корабль "Мэйн", в результате чего погибли 264 американца.
1899 – русский император принял манифест о преобладании законов России над финским законодательством в Финляндии.
1902 – открыто Берлинское метро.
1914 – Николай II издал указ о борьбе с алкоголизмом в России.
1919 – в России принят декрет об арестах крестьян в тех регионах, где железнодорожные пути не очищаются от снега.
1920 – Лига наций постановила запретить Турции иметь армию.
1922 – принята первая конституция Латвии.
1922 – в Гааге открыто первое заседание Международного суда.
1928 – после 70 лет работы закончено составление Оксфордского словаря английского языка.
1933 – в Москве открылся первый Всесоюзный съезд колхозников-ударников.
1936 – во МХАТе состоялась премьера пьесы Михаила Булгакова "Мольер".
1940 – советские войска прорвали линию Маннергейма в Финляндии.
1942 – японцы захватили английский форт в Сингапуре, используя велосипедные отряды.
1947 – специальным постановлением правительства в СССР запрещены браки между советскими гражданами и иностранцами.
1950 – состоялась премьера мультфильма У. Диснея "Золушка".
1950 – в Канаде отменен контроль цен, введенный в годы Второй мировой войны.
1960 – в советских школах введены группы продленного дня.
1961 – в Бельгии в авиакатастрофе погибла сборная США по фигурному катанию.
1963 – в Париже сорвана попытка покушения французских националистов на президента Франции Шарля де Голля.
1965 – впервые официально поднят канадский флаг с кленовым листом.
1976 – на референдуме одобрена социалистическая конституция Кубы.
1987 – в футбольном матче чемпионата Кипра установлен рекорд – назначено шесть пенальти.
1996 – танкер "Императрица морей" у берегов Британии наскочил на рифы, в результате чего в море вылилось 72 тыс. т нефти.
2000 – в Сеуле состоялось самое массовое в истории бракосочетание, в котором приняли участие 30 тыс. пар.
2002 - российский фигурист Алексей Ягудин стал олимпийским чемпионом.
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