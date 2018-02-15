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15 февраля - события дня

17:54 14 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям гордумы. 

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам.  

В Тюмени в 11 часов на площади Губкина (напротив гостиницы "Восток") начнется мероприятие, посвященное годовщине вывода войск из Афганистана и 100-летию образования Красной Армии.

В Тюмени в 11 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется открытая лекция генерала-лейтенанта службы внешней разведки Леонида Решетникова, публициста Петра Мультатули, историка Егора Холмогорова, организованной Тюменским региональным отделением общества "Двуглавый орел".

В Тюмени в 15 часов в пресс-центре Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, 2 этаж) начнется очередное заседание пресс-клуба "НЕФОРМАТ" -  "Поправки в закон о долевке: что ждет рынок в 2018 году".

В Тюмени в 15 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70, актовый зал) начнется ежегодная церемония "Территория интеллекта", приуроченная к празднованию Дня российской науки. 

В Тюмени в 16 часов на телеканале "Россия 24", на сайте "Регион-Тюмень" и в эфире Радио России начнется онлайн-студия "Ишим - великий город".

В Тюмени в 17 часов в боулинг-центре Brooklyn Bowl (торговый центр Сити-Молл, ул. Тимофея Чаркова 60, 3 этаж) начнется пресс-конференция, посвященная Всероссийским соревнованиям Brooklyn Open.

В Тюмени в 18 часов в концертном зале "Зодчий" ТИУ (ул. Луначарского, 2) начнется праздник, посвященный Дню российских студенческих отрядов. 

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 20) пройдут соревнования по баскетболу среди юношей в рамках спартакиады профессиональных образовательных организаций Тюменской области на 2017-2018 учебный год. 

В Тюмени пройдут всероссийские соревнования по альпинизму, кубок России по альпинизму.

В Тобольске в 11 часов в центре молодежных инициатив (4 мкр., стр. 55) начнется городской профилактический семинар "Культура здоровья". 

В Тобольске в 14 часов 30 минут в Доме детского творчества начнется воркшоп "Мои предпринимательские способности". 

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23, 2 этаж, конференц-зал) начнется пресс-конференция главы Ишимского района Сергея Ломовцева "Ишимский район: точки роста, итоги и перспективы".

В Заводоуковске пройдет спартакиада среди допризывной молодежи Тюменской области, посвященная событиям Сталинградской битвы. 

Этот день в истории:

1563 – в ходе войны с Литвой войска Ивана Грозного взяли Полоцк.

1689 – Священная Римская империя объявила войну Франции.

1717 – Петр I издал свод правил хорошего тона "Юности честное зерцало".

1763 – Австрия и Пруссия подписали Хубертсбургский мир, по которому Силезия отходила к Пруссии.

1764 – французы основали Сент-Луис.

1798 – французские революционные войска взяли Рим, арестовав Папу Римского.

1806 – Франция и Пруссия подписали Парижский договор о закрытии портов Пруссии для английских товаров.

1867 – в Вене состоялась премьера "Вальса голубого Дуная" Иоганна Штрауса.

1868 – в Москве впервые исполнена Первая симфония Чайковского ("Зимние грезы").

1878 – британский флот прибыл в Константинополь, чтобы вынудить Россию прекратить войну с Турцией.

1898 – при загадочных обстоятельствах в бухте Гаваны взорвался американский военный корабль "Мэйн", в результате чего погибли 264 американца. 

1899 – русский император принял манифест о преобладании законов России над финским законодательством в Финляндии.

1902 – открыто Берлинское метро.

1914 – Николай II издал указ о борьбе с алкоголизмом в России.

1919 – в России принят декрет об арестах крестьян в тех регионах, где железнодорожные пути не очищаются от снега.

1920 – Лига наций постановила запретить Турции иметь армию.

1922 – принята первая конституция Латвии.

1922 – в Гааге открыто первое заседание Международного суда.

1928 – после 70 лет работы закончено составление Оксфордского словаря английского языка.

1933 – в Москве открылся первый Всесоюзный съезд колхозников-ударников.

1936 – во МХАТе состоялась премьера пьесы Михаила Булгакова "Мольер".

1940 – советские войска прорвали линию Маннергейма в Финляндии.

1942 – японцы захватили английский форт в Сингапуре, используя велосипедные отряды.

1947 – специальным постановлением правительства в СССР запрещены браки между советскими гражданами и иностранцами.

1950 – состоялась премьера мультфильма У. Диснея "Золушка".

1950 – в Канаде отменен контроль цен, введенный в годы Второй мировой войны.

1960 – в советских школах введены группы продленного дня.

1961 – в Бельгии в авиакатастрофе погибла сборная США по фигурному катанию.

1963 – в Париже сорвана попытка покушения французских националистов на президента Франции Шарля де Голля.

1965 – впервые официально поднят канадский флаг с кленовым листом.

1976 – на референдуме одобрена социалистическая конституция Кубы.

1987 – в футбольном матче чемпионата Кипра установлен рекорд – назначено шесть пенальти.

1996 – танкер "Императрица морей" у берегов Британии наскочил на рифы, в результате чего в море вылилось 72 тыс. т нефти.

2000 – в Сеуле состоялось самое массовое в истории бракосочетание, в котором приняли участие 30 тыс. пар.

2002 - российский фигурист Алексей Ягудин стал олимпийским чемпионом.

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