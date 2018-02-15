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Валерий Бровкин: воины-интернационалисты защищают страну на дальних рубежах

15:49 15 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Российские воины-интернационалисты защищают интересы страны и своих сограждан на дальних рубежах. Об этом заявил депутат депутат Тюменской городской думы, кавалер ордена Мужества, экс-командир Рижско-Тюменского ОМОНа полковник Валерий Бровкин, общаясь с журналистами на митинге, посвященном 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и столетнему юбилею Красной Армии.

"Мне, как и другим депутатам, часто приходится общаться с воинами-интернационалистами, ветеранами Афганистана. Мы уделяем им особое внимание. Ведь время идет, у бывших солдат и офицеров возникают проблемы со здоровьем. Поэтому мы всегда их поддерживаем и помогаем, чем можем. Это истинные герои, которые по приказу страны выполняли свой воинский долг", - сказал Валерий Бровкин в беседе с журналистами.

Валерий Бровкин рассказал о своем родственнике и друге, брате жены, который воевал в Афганистане, был удостоен медали "За боевые заслуги", а затем прошел обе кампании в Чечне.

"На таких примерах мы воспитываем своих детей и внуков. Тюменские воины-интернационалисты делают огромную работу по патриотическому воспитанию молодого поколения и подготовке молодежи к военной службе", - подчеркнул депутат.

По мнению Валерия Бровкина, российских военнослужащих, участвующих в антитеррористической операции в Сирии и помогающих сирийскому народу наладить мирную жизнь, тоже можно назвать воинами-интернационалистами.

"Наши ребята в Сирии - герои, которые на дальних рубежах сражаются за нашу спокойную жизнь, за то, чтобы над Россией было спокойное мирное небо. Это очень важная миссия. Их пример очень важен для нашей молодежи", - убежден полковник Бровкин.

В митинге, который прошел на площади Губкина, у мемориала воинам-интернационалистам, приняли участие ветераны Афганистана и других локальных войн и конфликтов, родственники погибших солдат и офицеров, а также многочисленные школьники, студенты, курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.

Участники митинга почтили память погибших солдат минутой молчания и возложили к мемориалу красные гвоздики.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Евгений Бабенко

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Теги: Афганистан , Валерий Бровкин , воины-интернационалисты , гордума , митинг , патриотическое воспитание

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