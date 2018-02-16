16 февраля - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется межмуниципальный семинар "Актуальные технологии создания безопасной интернет-среды".
В Тюмени в 13 часов в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1) знаменитый интеллектуал Анатолий Вассерман по скайпу протестирует раздел "Новейшая история России" в мобильном приложении "Открой свою Тюмень".
В Тюмени в 13 часов в СОК "Муромец" (ул. Торговая, 2) начнется торжественное открытие чемпионата и первенства Тюменской области по спортивной аэробике.
В Тюмени в 13 часов в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнутся областные соревнования среди команд общеобразовательных организаций по волейболу "Серебряный мяч".
В Тюмени в 14 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнутся соревнования в рамках областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди взрослого населения.
В Тюмени в 16 часов в малом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется круглый стол "Проблемы, возникающие при взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги: специфика применения упрощенного судопроизводства, проблемы взаимодействия должников и взыскателей с правоохранительными органами" с участием представителей ООО "Тюмень Водоканал", мировых судей, службы судебных приставов, ОАО ТРИЦ, Ассоциации УК Тюмени.
В Тюмени пройдут соревнования в рамках Кубка России по альпинизму, всероссийские соревнования по альпинизму.
В Тюмени в центре спорта и отдыха "Воронинские горки" пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по горнолыжному спорту в дисциплине "слалом".
В Нижней Тавде пройдет зональные соревнования губернских игр "Тюменские просторы" в зачет XXVI зимних сельских спортивных игр Тюменской области.
Этот день в мире:
1519 - родился французский адмирал Гаспар де Шатийон Колиньи.
1571 - Иван Грозный утвердил "Приговор о станичной и сторожевой службе".
1831 - родился писатель Николай Лесков, автор "Левши" и "Очарованного странника".
1881 - умер архитектор, создатель русско-византийского стиля Константин Тон.
1893 - родился советский военачальник Михаил Тухачевский.
1909 - родился американский ресторатор, автор идеи ресторанов быстрого обслуживания Ричард Макдональд.
1918 - Литва первый раз провозгласила свою независимость.
1923 - археологическая экспедиция лорда Карнарвона и Говарда Картера начала вскрытие гробницы Тутанхамона.
1943 - Красная армия освободила от фашистов Харьков.
1959 - Фидель Кастро стал премьер-министром Кубы.
1976 - с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый грузовик КамАЗ.
1981 - сборная СССР по хоккею с мячом впервые в истории чемпионатов мира по этому виду спорта уступила первое место сборной Швеции.
1996 - умер советский композитор и певец Владимир Мигуля.
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