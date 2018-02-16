Особых детей приглашают в секцию скалолазания

фото: Школа ледолазания и скалолазания в "АЗИМУТЕ"

Занятия по адаптивному скалолазанию для детей с особенностями здоровья проходят на базе Дворца творчества и спорта "Пионер" в Тюмени.

Сейчас здесь занимаются около 30 юных тюменцев с нарушением слуха. Набираются группы ребят с задержкой психического развития и детским церебральным параличом, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

По словам завотделением альпинизма и скалолазания "Пионера" Тимура Гайнуллина, идея проекта родилась около двух лет назад, а в прошлом году он уже стал победителем конкурса президентских грантов.

"В реализации проекта помогают многие, например, детско-юношеская спортивно-адаптивная школа "НЕГЕ" направляет к нам детей с нарушением слуха, они приходят со своим педагогом, который жестами дает команды, а мы обеспечиваем технику безопасности. "Газпром нефть" присылает волонтеров для помощи детям на тренировках. И, конечно, все это было бы невозможно без Дворца "Пионер", в котором созданы условия для безопасных занятий", - отметил он.

Скалолазание помогают развивать координацию, выносливость и сообразительность, укреплять даже те группы мышц, которые не работают при других видах физической нагрузки.

"Занятия проходят не только на скалодроме, но и на ледодроме, где тренируются наши чемпионы мира. Такие уроки детям особенно нравятся", - добавил Тимур Гайнуллин.

Записать ребенка на адаптивное скалолазание можно в отделении альпинизма и скалолазания ДТиС "Пионер". Подробности можно уточнить по телефону: 29-02-10 (доб. 143) и в группе ВКонтакте.