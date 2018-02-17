Студенты МГУ выяснят мнения тюменцев о ландшафте города

Фото: Тюмень-наш дом

Жителям Тюмени предлагают оценить современный ландшафт областной столице. Просьба заполнить анкеты опубликована в группе Лаборатории городского пространства "Горсад" в социальной сети "ВКонтакте".

Как отметили организаторы опроса, мнение горожан потребовалось студентам Московского государственного университета. Исследование проводится в рамках научной экспедиции "Урболандшафты Тюмени".

Как пишет "Вслух.ру", чтобы принять участие в исследовании, необходимо потратить около 7 минут для заполнения специальной Google-формы. Сначала придется ответить на несколько вопросов о себе и о своей жизни в городе, затем – ранжировать фотографии городской среды Тюмени от наиболее приятных до неприятных взору.