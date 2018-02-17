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17 февраля - события дня

18:06 16 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов на Цветном бульваре начнется фестиваль "Пельмени Тюмени 2018".

В Тюмени в 12 часов в СК "Прибой" начнется торжественное открытие областного турнира по фигурному катанию на коньках "Тюменские звездочки". 

В Тюмени в 16 часов 30 минут в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15) начнется "Блинная вечеринка". 

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдет открытое первенство Тюменской области по теннису в возрастной группе до 13 лет и до 17 лет. 

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдут областные соревнования среди команд общеобразовательных организаций по волейболу "Серебряный мяч". 

В Тюмени в СОК "Муромец" (ул. Торговая, 2) пройдет торжественное открытие чемпионата и первенства Тюменской области по спортивной аэробике.

В Тюмени пройдет Кубок России по альпинизму, всероссийские соревнования по альпинизму.

В Тюмени в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) пройдут соревнования в рамках областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди взрослого населения.

В Тюмени на территории ЦСО "Воронинские горки" пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по горнолыжному спорту. 

В Тюмени в БЦ "Бруклин боул" (ул. Тимофея Чаркова, 60) пройдет открытый чемпионат Тюменской области по боулингу, всероссийские соревнования по боулингу.

В Ишиме в 10 часов в СК "Юность" начнется открытый Кубок Тюменской области по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей. 

В Заводоуковске пройдут областные соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся общеобразовательных учреждений на призы газеты "Пионерская правда" "День зимних видов спорта". 

В с. Упорово пройдут соревнования по лыжным гонкам в рамках зональных соревнований Губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVII зимних сельских спортивных игр Тюменской области.

В Нижнетавдинском районе пройдут соревнования по дзюдо в зачет XXI спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области. 

Этот день в истории:

1600 - в Риме по обвинению в ереси сожжен Джордано Бруно.

1643 - во время представления своего спектакля "Мнимый больной" на сцене умер великий французский драматург Мольер.

1827 - умер швейцарский педагог, один из столпов классической педагогики Иоганн Песталоцци. 

1843 - в Москве состоялась премьера пьесы Николая Гоголя "Игроки".

1867 - родился русский морской офицер, возглавивший в октябре 1905 года восстание на крейсере "Очаков", Петр Шмидт. 

1870 - родился священник, агент охранного отделения Георгий Гапон, организовавший 9 (22) января 1905 года шествие петербургских рабочих к Зимнему дворцу.

1876 - Джулиус Вольф из Истпорта (штат Мэн) изготовил первые консервы с сардинами.

1904 - в Милане состоялась премьера оперы Джакомо Пуччини "Чио-Чио-Сан" (другое название - "Мадам Баттерфляй").

1905 - началось Мукденское сражение - крупнейшая битва на суше времен русско-японской войны.

1906 - родилась советская детская поэтесса Агния Барто.

1907 - родился скульптор и знаменитый альпинист Евгений Абалаков, первым совершивший в 1933 году восхождение на высочайшую вершину СССР - пик Коммунизма.

1919 - умерла от гриппа первая российская кинозвезда Вера Холодная. 

1934 - при восхождении на Монблан погиб король Бельгии Альберт I.

1944 - под Корсунь-Шевченковским советские войска полностью уничтожили 60-тысячную немецкую группировку, пытавшуюся вырваться из окружения.

1947 - началось вещание радиостанции "Голос Америки" на СССР.

1973 - премьера концерта "Обратная сторона Луны" группы "Пинк Флойд" в Лондоне.

2003 – в южнокорейском городе Тэгу произошел взрыв в метро, погибли 120 человек.

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