18 февраля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в районе зоны отдыха Заречных микрорайонов начнется народное гулянье "Широкая масленица".

В Тюмени в 13 часов в СОК "Муромец" начнется торжественное открытие чемпионата и первенства Тюменской области по фитнес-аэробике.

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдет открытое первенство Тюменской области по теннису в возрастной группе до 13 лет и до 17 лет.

В Тюмени пройдет Кубок России по альпинизму, всероссийские соревнования по альпинизму.

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдут областные соревнования среди команд общеобразовательных организаций по волейболу "Серебряный мяч".

В с. Упорово пройдут соревнования по лыжным гонкам в рамках зональных соревнований Губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVII зимних сельских спортивных игр Тюменской области.

В Тюмени в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) пройдут соревнования в рамках областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди взрослого населения.

В Ишиме в 10 часов в СК "Юность" начнется открытый Кубок Тюменской области по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей.

В Тюмени в БЦ "Бруклин боул" (ул. Тимофея Чаркова, 60) пройдет открытый чемпионат Тюменской области по боулингу, всероссийские соревнования по боулингу.

В Заводоуковске пройдут областные соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся общеобразовательных учреждений на призы газеты "Пионерская правда" "День зимних видов спорта".

Этот день в истории:

1546 - умер вождь реформации в Германии, основатель протестантского направления в христианской религии Мартин Лютер.

1564 - умер итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт Микеланджело Буонаротти.

1598 - избран первый русский выборный царь Борис Годунов.

1745 - родился знаменитый итальянский физик и физиолог Алессандро Вольта.

1780 - родился русский художник Алексей Венецианов.

1885 - впервые опубликован роман Марка Твена "Приключения Гекльберри Финна".

1908 - родился советский кинорежиссер и сценарист Александр Зархи.

1930 - американский ученый Клод Тибо обнаружил девятую планету Солнечной системы – Плутон.

1932 - родился Милош Форман, американский кинорежиссер чешского происхождения.

1933 - родилась жена Джона Леннона Йоко Оно.

1935 - родился российский композитор Геннадий Гладков.

1944 - Советские войска освободили Старую Руссу.

1945 - от смертельной раны, полученной под Кенигсбергом, скончался советский военачальник, командующий 3-м Белорусским фронтом, генерал армии Иван Черняховский.

1960 - в Скво-Вэлли (США) открылись VIII зимние Олимпийские игры.

1964 - в Ленинграде начался суд над Иосифом Бродским.

1974 - родился теннисист, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Дэвиса Евгений Кафельников.