18 февраля - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 12 часов в районе зоны отдыха Заречных микрорайонов начнется народное гулянье "Широкая масленица".
В Тюмени в 13 часов в СОК "Муромец" начнется торжественное открытие чемпионата и первенства Тюменской области по фитнес-аэробике.
В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдет открытое первенство Тюменской области по теннису в возрастной группе до 13 лет и до 17 лет.
В Тюмени пройдет Кубок России по альпинизму, всероссийские соревнования по альпинизму.
В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдут областные соревнования среди команд общеобразовательных организаций по волейболу "Серебряный мяч".
В с. Упорово пройдут соревнования по лыжным гонкам в рамках зональных соревнований Губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVII зимних сельских спортивных игр Тюменской области.
В Тюмени в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) пройдут соревнования в рамках областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди взрослого населения.
В Ишиме в 10 часов в СК "Юность" начнется открытый Кубок Тюменской области по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей.
В Тюмени в БЦ "Бруклин боул" (ул. Тимофея Чаркова, 60) пройдет открытый чемпионат Тюменской области по боулингу, всероссийские соревнования по боулингу.
В Заводоуковске пройдут областные соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся общеобразовательных учреждений на призы газеты "Пионерская правда" "День зимних видов спорта".
Этот день в истории:
1546 - умер вождь реформации в Германии, основатель протестантского направления в христианской религии Мартин Лютер.
1564 - умер итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт Микеланджело Буонаротти.
1598 - избран первый русский выборный царь Борис Годунов.
1745 - родился знаменитый итальянский физик и физиолог Алессандро Вольта.
1780 - родился русский художник Алексей Венецианов.
1885 - впервые опубликован роман Марка Твена "Приключения Гекльберри Финна".
1908 - родился советский кинорежиссер и сценарист Александр Зархи.
1930 - американский ученый Клод Тибо обнаружил девятую планету Солнечной системы – Плутон.
1932 - родился Милош Форман, американский кинорежиссер чешского происхождения.
1933 - родилась жена Джона Леннона Йоко Оно.
1935 - родился российский композитор Геннадий Гладков.
1944 - Советские войска освободили Старую Руссу.
1945 - от смертельной раны, полученной под Кенигсбергом, скончался советский военачальник, командующий 3-м Белорусским фронтом, генерал армии Иван Черняховский.
1960 - в Скво-Вэлли (США) открылись VIII зимние Олимпийские игры.
1964 - в Ленинграде начался суд над Иосифом Бродским.
1974 - родился теннисист, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Дэвиса Евгений Кафельников.
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