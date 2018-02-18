up

18.02.2018 воскресенье

USD 56,3554

EUR 70,6471

В Тюмени -9..-11 С 4 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

18 февраля - события дня

18:00 17 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в районе зоны отдыха Заречных микрорайонов начнется народное гулянье "Широкая масленица". 

В Тюмени в 13 часов в СОК "Муромец" начнется торжественное открытие чемпионата и первенства Тюменской области по фитнес-аэробике. 

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдет открытое первенство Тюменской области по теннису в возрастной группе до 13 лет и до 17 лет. 

В Тюмени пройдет Кубок России по альпинизму, всероссийские соревнования по альпинизму.

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдут областные соревнования среди команд общеобразовательных организаций по волейболу "Серебряный мяч". 

В с. Упорово пройдут соревнования по лыжным гонкам в рамках зональных соревнований Губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVII зимних сельских спортивных игр Тюменской области.

В Тюмени в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) пройдут соревнования в рамках областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди взрослого населения.

В Ишиме в 10 часов в СК "Юность" начнется открытый Кубок Тюменской области по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей. 

В Тюмени в БЦ "Бруклин боул" (ул. Тимофея Чаркова, 60) пройдет открытый чемпионат Тюменской области по боулингу, всероссийские соревнования по боулингу.

В Заводоуковске пройдут областные соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся общеобразовательных учреждений на призы газеты "Пионерская правда" "День зимних видов спорта". 

Этот день в истории:

1546 - умер вождь реформации в Германии, основатель протестантского направления в христианской религии Мартин Лютер.  

1564 - умер итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт Микеланджело Буонаротти.  

1598 - избран первый русский выборный царь Борис Годунов.

1745 - родился знаменитый итальянский физик и физиолог Алессандро Вольта. 

1780 - родился русский художник Алексей Венецианов.

1885 - впервые опубликован роман Марка Твена "Приключения Гекльберри Финна".

1908 - родился советский кинорежиссер и сценарист Александр Зархи.

1930 - американский ученый Клод Тибо обнаружил девятую планету Солнечной системы – Плутон.

1932 - родился Милош Форман, американский кинорежиссер чешского происхождения.

1933 - родилась жена Джона Леннона Йоко Оно.

1935 - родился российский композитор Геннадий Гладков.

1944 - Советские войска освободили Старую Руссу.

1945 - от смертельной раны, полученной под Кенигсбергом, скончался советский военачальник, командующий 3-м Белорусским фронтом, генерал армии Иван Черняховский.  

1960 - в Скво-Вэлли (США) открылись VIII зимние Олимпийские игры.

1964 - в Ленинграде начался суд над Иосифом Бродским.

1974 - родился теннисист, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Дэвиса Евгений Кафельников.  

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

19:34 Тюменские госавтоинспекторы покажут класс на льду Туры
18:48 Семинар для родителей по игротехнике пройдет в Тюмени
18:15 Disney снимет продолжение "Последнего богатыря"
18:01 Тюменцам предлагают придумать арт-объект
18:00 18 февраля - события дня
17:41 Тюмень станет центром особенных футбольных баталий
17:24 Школьник Семен Селезнев - лучший экскурсовод Тобольска
17:07 Тюменские активисты ОНФ, общественники и журналисты соревновались в стрельбе
16:31 Тюменских инвалидов по зрению учат обращаться с сенсорной техникой
16:04 Российкие лыжницы завоевали бронзу на Олимпиаде
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: привлечение инвесторов — сложная, кропотливая работа, а не красивые слова

Губернатор Тюменской области поздравил Дениса Спицова с бронзовой медалью

Владимир Якушев: студенческие отряды участвуют в реализации важных для страны проектов

Политика

Тюменским лицеистам рассказали о подготовке выборов президента РФ

Налогоплательщики Тюменской области стали дисциплинированнее

Сергей Корепанов: льготы для северян необходимо сохранить

Экономика

Банк России выпустил монету "На страже Отечества"

Банк "Открытие" досрочно возвращает средства ЦБ

Экспорт Тюменской области вырос почти в полтора раза

Общество

Тюменские госавтоинспекторы покажут класс на льду Туры

Семинар для родителей по игротехнике пройдет в Тюмени

Disney снимет продолжение "Последнего богатыря"

Спорт

Тюмень станет центром особенных футбольных баталий

Российкие лыжницы завоевали бронзу на Олимпиаде

Александр Пересторонин: быть готовым к труду и обороне нужно всегда

Происшествия

Жителя соседнего государства подозревают в разбойном нападении

В Тюмени руководитель компании задолжал работникам более миллиона рублей

Житель Ялуторовска украл у молодой девушки ноутбук
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+