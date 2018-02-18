19 февраля - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 14 часов Тюменском индустриальном университете (ул. Володарского, 38, ауд. 237) начнется встреча представителей команды проекта развития опорного университета "Архитектурный образ региона" с представителями городской власти.
В Тюмени во дворце творчества и спорта "Пионер" пройдет открытый региональный чемпионат JuniorSkills.
В Тюмени в БЦ "Бруклин боул" (ул. Тимофея Чаркова, 60) пройдет Открытый чемпионат Тюменской области по боулингу, всероссийские соревнования по боулингу.
В Тюмени пройдет областной чемпионат по компьютерной грамотности для пенсионеров.
Этот день в истории:
1473 - родился польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира Николай Коперник.
1726 - в России учрежден Верховный тайный совет.
1859 - родился шведский ученый, основатель физической химии, лауреат Нобелевской премии Сванте Аррениус.
1878 - Томас Эдисон запатентовал фонограф – прадедушку нынешних портативных музыкальных центров.
1938 - завершила работу первая в мире дрейфующая полярная станция "Северный полюс – 1".
1940 - родился вождь, отец и учитель туркменского народа Сапармурад Ниязов.
1945 - родился российский певец, музыкант, композитор, автор и исполнитель множества популярных песен Юрий Антонов.
1964 - на экраны Франции вышел фильм режиссера Жака Деми "Шербурские зонтики" с Катрин Денев в главной роли.
1986 - СССР запустил в космос орбитальную станцию "Мир".
1997 - умер в возрасте 92 лет инициатор китайских реформ, творец китайского "экономического чуда" Дэн Сяопин.
2000 - на Великой Китайской стене 3 тыс. 200 человек соорудили самого большого китайского танцующего дракона длиной 3 тыс. 48 м.
2001 - умер американский кинорежиссер, продюсер Стэнли Крамер.
2003 – в южнокорейском городе Тэгу произошел взрыв в метро. Погибли 120 человек.
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