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19 февраля - события дня

18:00 18 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 14 часов Тюменском индустриальном университете (ул. Володарского, 38, ауд. 237) начнется встреча представителей команды проекта развития опорного университета "Архитектурный образ региона" с представителями городской власти.

В Тюмени во дворце творчества и спорта "Пионер" пройдет открытый региональный чемпионат JuniorSkills.

В Тюмени в БЦ "Бруклин боул" (ул. Тимофея Чаркова, 60) пройдет Открытый чемпионат Тюменской области по боулингу, всероссийские соревнования по боулингу.

В Тюмени пройдет областной чемпионат по компьютерной грамотности для пенсионеров. 

Этот день в истории:

1473 - родился польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира Николай Коперник.

1726 - в России учрежден Верховный тайный совет.

1859 - родился шведский ученый, основатель физической химии, лауреат Нобелевской премии Сванте Аррениус. 

1878 - Томас Эдисон запатентовал фонограф – прадедушку нынешних портативных музыкальных центров.

1938 - завершила работу первая в мире дрейфующая полярная станция "Северный полюс – 1".

1940 - родился вождь, отец и учитель туркменского народа Сапармурад Ниязов.  

1945 - родился российский певец, музыкант, композитор, автор и исполнитель множества популярных песен Юрий Антонов.

1964 - на экраны Франции вышел фильм режиссера Жака Деми "Шербурские зонтики" с Катрин Денев в главной роли.

1986 - СССР запустил в космос орбитальную станцию "Мир".

1997 - умер в возрасте 92 лет инициатор китайских реформ, творец китайского "экономического чуда" Дэн Сяопин.

2000 - на Великой Китайской стене 3 тыс. 200 человек соорудили самого большого китайского танцующего дракона длиной 3 тыс. 48 м.

2001 - умер американский кинорежиссер, продюсер Стэнли Крамер. 

2003 – в южнокорейском городе Тэгу произошел взрыв в метро. Погибли 120 человек.

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