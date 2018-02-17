Конкурс "Моя идея" продолжается в Тюменской области

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Руководители 63 проектов из Тюмени и юга региона уже заинтересовались участием в конкурсе "Моя идея" и записались на консультации с экспертами.

А 27 идей уже официально поборются за гранты от 200 до 500 тыс. рублей, сообщает "Мега". Среди них много благотворительных инициатив: танцы, большой забег, столовая, производственный коворкинг, а также чемпионат по флэтболу — футболообразному виду спорта, изобретенному в России.

Прием заявок на новую волну грантового конкурса "Моя идея" продолжится до 28 февраля.

Соб. инф.