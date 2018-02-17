Малоснежная зима - тюменским овощеводам не помеха

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В тюменской агрофирме КРиММ в 2018 году собираются обеспечить искусственным поливом дополнительно 150 гектаров. В основном это будут плантации картофеля.

По словам генерального директора агрофирмы Геннадия Рязанова этот процесс полностью укладывается в концепцию развития предприятия.

"Не зря Тюменскую область называют зоной рискованного земледелия. И, понимая, что прогнозы погоды - вещь очень сложная и ненадежная, мы ставим перед собой задачу как можно меньше зависеть от неожиданных природных "сюрпризов". Поэтому ежегодно мы проводим работы по созданию системы орошения полей".

За основу тюменские овощеводы взяли опыт зарубежных агрохолдингов.

"В 2017 году мы собрали рекордный урожай, более 85 тонн картофеля с гектара. У наших коллег из Европы этот показатель равен 100 тоннам. На него мы и ориентируемся. Кроме всего прочего, для достижения таких результатов поля должны быть обеспечены водой, тем более, если держать в уме нынешнюю малоснежную зиму", - отметил Геннадий Рязанов.

Соб. инф.