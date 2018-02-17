Тюменцам предлагают обсудить спектакли МТЦ "Космос"

kosmoscentr.ru

В тюменском Молодежном театральном центре "Космос" появляется новая традиция - обсуждать спектакли вместе с режиссерами и актерами. Первая встреча состоится 3 марта.

Хореографическая драма "Каренина" станет первой постановкой, после показа которой зрители смогут поговорить с создателем и участниками спектакля. На вопросы тюменцев ответит режиссер-постановщик спектакля Александра Балецкая, сообщает "Мой портал".

"Тюменский зритель хочет не отставать от современных тенденций и бежит за столицами, а там ходить в театр - нормально. В нашем городе стали понимать, что хореографический спектакль - это не шоу. У танцевального театра другие задачи", - считает Александра Балецкая.

Соб. инф.