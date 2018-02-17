Школьник Семен Селезнев - лучший экскурсовод Тобольска

Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Ученик 9 класса школы №15 Тобольска Семен Селезнев вернулся с победой с республиканской научно-практической конференции школьников им. ученого-просветителя Ибрагима Хальфина, которая проходила в Казани.

Конференция проходит при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан уже в 13-й раз. Семен Селезнев представил своё исследование о меценате Тухтасынхаджи Айтмухаметове в секции "История Отечества. Краеведение", где занял первое место, сообщает "АиФ".

Сегодня школьник – лучший экскурсовод Тобольска: победитель городских конкурсов на звание "Лучший юный экскурсовод", научно-практических конференций различного уровня: "Первые шаги", "Шаг в будущее", "Отечество" и других. Семен Селезнев готовится к поступлению на исторический факультет Тюменского государственного университета.

Соб. инф.