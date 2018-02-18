Семинар для родителей по игротехнике пройдет в Тюмени

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Встреча с тренером и игротехником, игропедагогом, доцентом ИПиП ТюмГУ Григорием Кудашовым пройдет в Тюмени для участников проекта #КрыльяМамы .

На семинаре будут рассмотрены разнообразные игровые методики, применение которых сделает более увлекательным и содержательным досуг и процесс обучения детей и взрослых, сообщает "ТОС". Участие бесплатное. Встреча начнется 18 февраля в 18 часов по адресу ул.Ванцетти,1.

Напомним, что мероприятие проводится в рамках проекта #КрыльяМамы , победителя Всероссийского конкурса молодежных проектов.

Соб. инф.