В Тюменской школе перспективных исследований расскажут о компьютерных играх

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Открытый курс Максима Алюкова, посвященный истории и различным исследовательским подходам к анализу компьютерных игр, стартовал в Школе перспективных исследований в Тюмени.

Максим Алюков - сотрудником Лаборатории публичной социологии, кандидат в доктора социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Курс продлится до 29 марта, сообщает "Вслух.ru". Занятия проводятся по вторникам и четвергам на русском языке с 19 часов до 20 часов 30 минут по адресу ул. 8 Марта 2/1. Лекции бесплатные. Слушатели, регулярно посещающие занятия, получают сертификат.

Соб. инф.