Гимн областных школьных олимпиад впервые прозвучит в Тюмени

Фото пресс-службы Минобрнауки России

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников в Тюменской области выходит на финишную прямую. Большинство интеллектуальных соревнований позади, в последнюю неделю марафона ребята продемонстрируют знания иностранных языков: немецкого, китайского и испанского.

Награждение победителей и призёров пройдёт 28 февраля в 11 часов на базе ведущих вузов одновременно в Тюмени, Тобольске и Ишиме, сообщила пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова.

На церемонии награждения впервые прозвучит гимн олимпиады. Напомним, ранее в регионе объявили конкурс на лучшую композицию. Все желающие могли предложить свой вариант текста и музыки гимна.

Жюри, в состав которого вошли видные деятели культуры и искусства не смогло определить одного победителя и выбрало двоих финалистов. Голосование решили сделать поистине народным и запустили его в официальной группе департамента образования и науки Тюменской области в соцсети.

Прослушали варианты гимнов более 10 тыс. человек, проголосовали - более 3 тыс. В результате большинством голосов (56%) поддержали Татьяну Никонорову. Ее композиция и станет символом областных школьных олимпиад.

Соб. инф.