Тюменский район активно готовится к посевной

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Совещание с главными специалистами сельскохозяйственных предприятий по подготовке к весенним полевым работам 2018 года прошло в АО "Успенское". Участникам встречи показали семеноводческий комплекс хозяйства, его производственные мощности, места хранения семян и сельскохозяйственной техники.

Животноводы Тюменского района смогли в 2017 году увеличить производство молока до 46 тыс. тонн, удой на одну корову составил 5 тыс. 972 кг. Передовик в этом направлении - АО "Успенское", где постоянно занимаются развитием производства, его модернизацией. За счет собственных средств в этом хозяйстве обновляются помещения для животных, построены вместительные траншеи для силоса. В результате - валовый прирост производства молока к уровню 2016 года здесь составил 6%.

На сельхозпредприятиях и в фермерских хозяйствах Тюменского района ведется работа по проверке качества семян и накоплению минеральных удобрений под урожай 2018 года.

До 20 апреля крестьяне намерены завершить обменные операции по замене и обновлению сортов, обеспечить накопление минеральных удобрений, а также закончить ремонт сельскохозяйственной техники и обеспечить запас горюче-смазочных материалов для проведения весенне-полевых работ, сообщает управление информационной политики и информатизации Тюменского района.

Соб. инф.