Будущих тюменских наставников научат работать с детьми

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Образовательная программа для наставников стартует в Тюмени в рамках социального проекта "Шанс" 1 апреля.

В течение двух недель лидеры молодежных сообществ, представители творческих индустрий узнают о понятии наставничества и особенностях общения с ребенком, сообщает "Мега".

"Мы хотим дать будущим наставникам более глубокие знания по психологии, конфликтологии, научить коммуникации", - рассказала руководитель Центра неформального образования мультицентра "Моя территория" Мария Штыкова. Принять участие в проекте и стать наставником может любой желающий. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Напомним, что в 2017 году к проекту присоединились 46 детей и 40 наставников.

Соб. инф.