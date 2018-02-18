Канадский рэпер раздал прохожим почти миллион долларов

Фото "РИА Новости"

Канадский хип-хоп-исполнитель, актер и продюсер Дрейк раздал почти миллион долларов в своем новом клипе God's Plan. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале артиста, пишет РИА Новости.

В музыкальном клипе рэпер спонсировал обучение одному из студентов Университета Майами на сумму в 50 тыс. долларов, пожертвовал 50 и 20 тыс. молодежному центру и пожарной части соответственно, еще 10 тыс. передал музыкальной школе при Университете Майами.

Кроме того, Дрейк приобрел новые автомобили для некоторых семей, оплатил покупки в супермаркетах и просто раздавал пачки денег на улице нуждающимся людям. Всего рэпер раздал почти 997 тыс. долларов.

Как отметил в Instagram сам певец, акция по оказанию помощи различным людям в рамках клипа God's Plan стала самым важным делом в его карьере.