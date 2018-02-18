В Иране разбился пассажирский самолет

Фото "РИА Новости"

Пассажирский самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, пишет Интерфакс.

Самолет пропал с экранов радаров менее чем через час после взлета. На его борту находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа.

Самолет французского производства ATR 72 авиакомпании Aseman Airlines выполнял рейс из Тегерана в город Ясудж на юго-западе страны.

Спасатели направились к месту катастрофы, однако работы затруднены ввиду того, что самолет разбился в гористой местности.

В посольстве РФ в Иране пока не располагают сведениями о том, что россияне могли находиться на борту упавшего самолета.