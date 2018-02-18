Тюменские родители попробуют сдать ЕГЭ

Фото novotempo.com

Ежегодный открытый родительский форум "Большая перемена" пройдет в Тюменской области 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента образования и науки.

"Большая перемена" - это своего рода день открытых дверей, когда родители могут попробовать себя в роли ребенка-школьника, научиться чему-то новому, интересно провести время. Одной из самых востребованных среди родителей старшеклассников уже третий год подряд становится имитация ЕГЭ.

Мамам и папам предлагают примерить на себя роль выпускников и прочувствовать процесс от самого входа - разумеется, оставив за порогом мобильный телефон, до выполнения заданий и оглашения результатов. В этом году "сдать ЕГЭ" родители смогут в любом из 150 имитационных пунктов, которые будут работать на территории области. Попробовать свои силы мамы и папы смогут в русском языке, математике, физике, биологии, обществознании, географии, истории и на иностранном языке.

В 2017 году участники форума впервые смогут записаться на "Большую перемену" онлайн.

Соб. инф.