up

18.02.2018 воскресенье

USD 56,3554

EUR 70,6471

В Тюмени -5..-7 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменские родители попробуют сдать ЕГЭ

17:34 18 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото novotempo.com

Ежегодный открытый родительский форум "Большая перемена" пройдет в Тюменской области 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента образования и науки.

"Большая перемена" - это своего рода день открытых дверей, когда родители могут попробовать себя в роли ребенка-школьника, научиться чему-то новому, интересно провести время. Одной из самых востребованных среди родителей старшеклассников уже третий год подряд становится имитация ЕГЭ.

Мамам и папам предлагают примерить на себя роль выпускников и прочувствовать процесс от самого входа - разумеется, оставив за порогом мобильный телефон, до выполнения заданий и оглашения результатов. В этом году "сдать ЕГЭ" родители смогут в любом из 150 имитационных пунктов, которые будут работать на территории области. Попробовать свои силы мамы и папы смогут в русском языке, математике, физике, биологии, обществознании, географии, истории и  на иностранном языке.

В 2017 году участники форума впервые смогут записаться на "Большую перемену" онлайн.

Соб. инф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

17:42 Жители микрорайона Тура с размахом отметили Масленицу Фото
17:34 Тюменские родители попробуют сдать ЕГЭ
17:09 Ученые рассказали о предполагаемой реакции людей на встречу с пришельцами
16:37 Тюменское отделение Союза Театральных Деятелей РФ празднует юбилей
16:27 Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на Олимпиаде
15:49 В Иране разбился пассажирский самолет
15:01 На форуме "Я – Юнармия!" тюменцы встретятся с Никитой Михалковым
14:31 Незрячие тюменцы изучают основы кулинарии
13:48 Тюменцы отмечают Масленицу хороводами и играми Фото
13:23 Будущих тюменских наставников научат работать с детьми
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: привлечение инвесторов — сложная, кропотливая работа, а не красивые слова

Губернатор Тюменской области поздравил Дениса Спицова с бронзовой медалью

Владимир Якушев: студенческие отряды участвуют в реализации важных для страны проектов

Политика

Тюменским лицеистам рассказали о подготовке выборов президента РФ

Налогоплательщики Тюменской области стали дисциплинированнее

Сергей Корепанов: льготы для северян необходимо сохранить

Экономика

Банк России выпустил монету "На страже Отечества"

Банк "Открытие" досрочно возвращает средства ЦБ

Экспорт Тюменской области вырос почти в полтора раза

Общество

Жители микрорайона Тура с размахом отметили Масленицу

Тюменские родители попробуют сдать ЕГЭ

Ученые рассказали о предполагаемой реакции людей на встречу с пришельцами

Спорт

Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на Олимпиаде

Российские хоккеисты вышли в четвертьфинал Олимпийских игр

Тюмень станет центром особенных футбольных баталий

Происшествия

В Иране разбился пассажирский самолет

В Тюменском районе полицейские изъяли спайс у местного жителя

Жителя соседнего государства подозревают в разбойном нападении
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+