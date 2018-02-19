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Жительница Тюменского района отметила столетний юбилей

18:14 18 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: управление информационной политики и информатизации администрации района

Жительница поселка Богандинский Тюменского района Варвара Торопова отметила свой сотый день рождения.

Варвара Георгиевна родом из Голышмановского района. Про детство говорит, что была счастливым ребенком: "Все меня любили и баловали". Но в 30-м году семью "раскулачили", из-за чего Варю не принимали в пионеры, считали врагом народа. Вместе с родными выгнали из родного дома, и пришлось ей 6 лет скитаться "по квартирам".

После окончания 7 классов Варвара пошла работать. Была помощником бригадира, косила сено, пахала, боронила на коровах, быках, а вечерами начисляла трудодни. Позже стала первым продавцом в небольшом, только отстроенном, магазине повседневного спроса в деревне Солодилово Голышмановского района. После переподготовки в Тюмени была назначена старшим продавцом сельпо.

Трудилась Варвара Георгиевна и санитаркой, и разнорабочей, и бригадиром, и приемщиком зерна, работала счетоводом в школе, заведующей детским садом.

В 1944 году вышла замуж за Николая, бригадира тракторной бригады. Вместе Тороповы родили двух сыновей и двух дочерей. Всю жизнь имели подсобное хозяйство. Было у Варвары и хобби – она всегда любила ткацкое дело, ткала на станке ковры, пледы на диваны, кресла, дорожки. Шила одежду.

В 1973 году Варвара Георгиевна ушла на пенсию, но до 1980 года продолжала трудиться почтальоном. В 1987 году перебралась с мужем в Богандинский к младшей дочери Любови. Через год после переезда муж Николай скончался. "А я вот живу, Бог дал мне жизни на долгие годы", - говорит Варвара Георгиевна.

Сегодня у Варвары Георгиевны – 10 внуков, 17 правнуков и две праправнучки, сообщает "КП".

Поздравить юбиляршу в день рождения пришли руководители района и Богандинского муниципального образования, представители органов социальной защиты.

Соб. инф.

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