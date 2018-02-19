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Конкурс "Мисс и мистер ТИУ" стартовал в Тюмени 

19:34 18 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ТИУ

Традиционный студенческий конкурс "Мисс и мистер ТИУ" стартовал в Тюменском индустриальном университете.

В течение месяца конкурсантам предстоят фотосессии, спортивные и интеллектуальные конкурсы, мастер-классы и добрые дела, сообщает "Мой портал". Участники поборются за главные призы, а также за звание мисс и мистер - онлайн. Голосовать нужно с 12 февраля по 2 марта раз в сутки и сразу за нескольких конкурсантов. Победители получат призы от партнёров проекта.

На звание мисс-онлайн ТИУ претендуют 10 участниц, на сегодняшний день за них проголосовали уже почти 3 тыс. человек. За мистеров-онлайн ТИУ голосуют менее активно - пока десятка участников набрала в общей сложности чуть менее полутора тысяч голосов.

За ходом проекта и онлайн-голосованием можно следить здесь. Финал конкурса состоится 2 марта в 18 часов 30 минут в СК "Зодчий".

Соб. инф.

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