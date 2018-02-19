20 февраля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнет работу фабрика проектов "Государственная поддержка бизнеса 2018". По окончании презентации состоится пресс-подход заместителя губернатора Тюменской области Вадима Шумкова.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал заседаний) начнется День молодого избирателя.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция начальника управления загс Тюменской области Лилии Амбарцумовой "Итоги деятельности органов ЗАГС Тюменской области в 2017 году".

В Тюмени в 11 часов на базе спецчасти № 27 ГУ МЧС России по Тюменской области (ул. Таллинская, 4) начнет работу академия собственной безопасности для граждан пенсионного возраста "Бабушки особого назначения!".

В Тюмени в 13 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45, 3 этаж) начнется торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград РФ, наград и почетных званий Тюменской области.

В Тюмени в 13 часов в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция руководителя Тюменского УФАС России Игоря Веретенникова "Контроль цен на товарных рынках Тюменской области-2017 год. Национальный план по развитию конкуренции в РФ на 2018-2020 годах".

В Тюмени в 14 часов в МСЧ "Нефтяник" (ул. Юрия Семовских, 8, стр. 1) начнется экскурсия по клиникам Медицинского города для делегации из Республики Казахстан.

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется очередное заседание комитета областной думы по социальной политике.

В Тюмени в 14 часов в СОК "Муромец" (ул. Торговая, 2) начнется торжественное открытие Кубка Тюменской области по мини-футболу среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями.

В Тюмени в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдет чемпионат России, Кубок России, Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров.

В Тюмени в БЦ "Бруклин боул" (ул. Тимофея Чаркова, 60) продолжится открытый чемпионат Тюменской области по боулингу, всероссийские соревнования по боулингу.

В с. Уват в 14 часов в центре занятости населения Уватского района (ул. Октябрьская, 64а, 2 этаж) начнется круглый стол для работодателей по вопросам организации общественных работ в 2018 году.

Этот день в мире:

1666 - основан канадский город Монреаль.

1729 - родился Федор Волков, основатель русского театра.

1818 - в Москве напротив собора Василия Блаженного открылся памятник Минину и Пожарскому работы Ивана Мартоса.

1852 - родился русский писатель, автор книг о русской интеллигенции Николай Гарин-Михайловский.

1872 - в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей.

1877 - в московском Большом театре состоялась премьера оперы Петра Чайковского "Лебединое озеро".

1903 - родился генерал-кавалерист, Герой Советского Союза Лев Доватор.

1920 - умер американский полярный исследователь Роберт Эдвин Пири.

1940 - на американских киноэкранах впервые появилась забавная мультипликационная пара – кот Том и мышонок Джерри.

1942 - родился знаменитый канадский хоккеист Филипп Энтони (Фил) Эспозито.

1949 - умер в возрасте 50 лет поэт-песенник Василий Лебедев-Кумач.

1967 - родился американский рок-музыкант, лидер группы "Нирвана" Курт Кобейн.

2002 - в Египте в результате аварии поезда погибли около 400 человек.