21 февраля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "О проводимых в Тюменской области мероприятиях по профилактике распространения африканской чумы свиней".

В Тюмени в 11 часов в Центре спорта и отдыха "Воронинские горки" (проезд Февральский, 9) начнутся мастер-классы для пенсионеров по катанию на горных лыжах и тюбингах.

В Тюмени в 12 часов в СК "Муромец", (п. Березняки, ул. Торговая,2) начнутся соревнования Кубка Тюменской области по мини-футболу среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями.

В Тюмени в 14 часов от здания правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется пресс-тур в областной центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

В Тюмени в 14 часов на Цветном бульваре начнется баттл между рэперами и русскими поэтами.

В Тюмени в 15 часов 10 минут в колонном зале Тюменского государственного института культуры (ул. Республики, 19) начнется встреча лидеров студенческого движения вуза.

В Тюмени в 16 часов в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" начнутся соревнования в рамках чемпионата России, первенства России, Кубка России, всероссийских соревнований по биатлону (юниоры, юниорки).

В Тюмени в 17 часов в детском технопарке "Кванториум" начнется церемония награждения победителей и закрытие соревнований JuniorSkills.

В Тюмени в БЦ "Бруклин боул" (ул. Тимофея Чаркова, 60) пройдут открытый чемпионат Тюменской области по боулингу, Всероссийские соревнования по боулингу.

В с. Нижняя Тавда в центре занятости населения Нижнетавдинского района (ул.Ульянова, 5) пройдет круглый стол с работодателями по стажировке выпускников.

Этот день в истории:

1613 - Земский собор официально избрал на царство 16-летнего Михаила Федоровича Романова.

1677 - умер знаменитый голландский философ Бенедикт Спиноза.

1816 - по инициативе Александра Муравьева основана тайная организация "Союз спасения, или Общество истинных и верных сынов Отечества".

1959 - родился российский политик, один из лидеров партии октябристов Михаил Родзянко.

1872 - в Москве открылся Императорский исторический музей.

1885 - в Вашингтоне открыт самый высокий в мире памятник – 169,3 м – Джорджу Вашингтону.

1886 - в Петербурге прошла премьера оперы Модеста Мусоргского "Хованщина".

1904 - родился председатель Совета Министров СССР с 1964 по 1980 годы, автор знаменитой серии экономических реформ конца 60-х годов Алексей Косыгин.

1916 - на Западном фронте немцы начали Верденскую операцию – одно из самых кровавых сражений Первой мировой войны, прозванное верденской мясорубкой.

1920 - образована государственная комиссия по электрификации России.

1942 - родилась советская актриса кино и театра Вера Алентова.

1947 - в США впервые продемонстрировано действие фотокамеры "Полароид". На создание черно-белой фотографии фотоаппарат тратил тогда около минуты.

1984 - умер писатель, лауреат Нобелевской премии Михаил Шолохов.

1993 – Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом для закрытых помещений – 6 м 15 см.

1995 - в России запрещена реклама табака и алкоголя на телевидении.

1995 – американец Стив Фоссет первым в мире в одиночку на воздушном шаре пересек Тихий океан.