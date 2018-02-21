22 февраля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется очередное заседание городской думы.

В Тюмени в 11 часов на Исторической площади (ул. Ленина, 2, мемориальный комплекс "Вечный огонь") начнется торжественно-мемориальная церемония возложения гирлянд, венков и цветов, посвященная Дню защитника Отечества.

В Тюмени в 11 часов 30 минут у мемориального комплекса "Память" (ул. Республики, 142) начнется торжественно-мемориальная церемония возложения гирлянд, венков и цветов, посвященная Дню защитника Отечества.

В Тюмени в 13 часов в большом зале заседаний правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45, 3 этаж) начнется торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград РФ, наград и почетных званий Тюменской области.

В Тюмени в 13 часов во Дворце культуры "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.

В Тюмени в 13 часов 30 минут в СОЦ "Зодчий" начнется открытое первенство Тюменской области по плаванию.

В Тюмени в СОК "Муромец" пройдет Кубок Тюменской области по мини-футболу среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями.

В Тюмени в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" пройдет чемпионат России, первенство России, Кубок России, Всероссийские соревнования по биатлону.

В Тюмени в БЦ "Бруклин боул" (ул. Тимофея Чаркова, 60) пройдет открытый чемпионат Тюменской области по боулингу, всероссийские соревнования по боулингу.

Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23, 2 этаж) начнется пресс-конференция "Поддержка и популяризация волонтерского движения в Ишиме в рамках Года добровольца". На вопросы журналистов ответит директор МАУ "Ишимский городской молодежный "Центр развития" Андрей Криушин.

В с. Онохино в СОБ "Азимут" в 15 часов начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному туризму на лыжных дистанциях "Пурга – 2018".

Этот день в мире:

1358 – войска французских повстанцев захватили дворец дофина в Париже, убив двух маршалов.

1651 – началась церковная реформа русского патриарха Никона.

1709 – русские войска разбили шведов в битве у Красного Кута, едва не захватив в плен шведского короля Карла XII.

1724 – Россия и Швеция заключили оборонительный союз.

1772 – французский драматург Пьер Бомарше выиграл судебный процесс о наследовании крупной суммы денег от его умершего компаньона Пари-Дюверне.

1793 – подполковник волонтеров Наполеон отправился в свой первый боевой поход в составе корсиканской экспедиции против Сардинии.

1878 – в Москве состоялась премьера Четвертой симфонии Чайковского.

1908 – в Будапеште состоялась премьера первой оперетты Имре Кальмана "Осенние маневры".

1918 – начался Ледовый поход Балтийского флота, выведенного через льды в Кронштадт.

1919 – в Бахмуте (Артемовске) создано Центральное правление каменноугольной промышленности.

1921 – в России создан Госплан.

1941 – в Варшавском гетто дневной рацион хлеба снижен до 85 граммов.

1942 – Австралия отказала Черчиллю в посылке солдат в Бирму.

1944 – советские войска освободили от фашистов Кривой Рог.

1964 – в СССР состоялась премьера фильма "Живые и мертвые".

1967 – Александр Солженицын закончил написание романа "Архипелаг ГУЛАГ".

1968 – свою первую песню записала английская группа "Дженезис".

1983 – американец Алекс Червинский построил пирамиду из 390 монет высотой 4 м (мировой рекорд).

1993 – при президенте России создан президентский совет.

1993 – Совет Безопасности ООН принял резолюцию о создании международного трибунала для лиц, обвиненных в военных преступлениях в Югославии.

1995 – алжирская полиция жестоко подавила бунт заключенных тюрьмы Серкаджи, убив при штурме 96 человек.

2000 - скончался знаменитый писатель сатирик Аркадий Хайт.