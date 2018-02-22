23 февраля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени на набережной в 13 часов начнутся соревнования "Спецоперация лед" в рамках фестиваля "Битва на Туре", посвященная 300-летию Российской полиции.

В Тюмени в 10 часов в ДС "Партиком" начнется турнир по хоккею на призы клуба "Золотая шайба" среди игроков 2007- 2008 г.р.

В Тюмени в 13 часов 30 минут в СОЦ "Зодчий" начнется открытое первенство Тюменской области по плаванию.

В Тюмени в 14 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Володарского, 38) начнется торжественное открытие международного турнира по мини-футболу среди национальных культурных сообществ областной столицы "Кубок "Дружбы народов".

Под Тюменью в 16 часов на термальном источнике Яр (п. Яр, ул. Источник 6/2) для ветеранов локальных войн, участников боевых действий начнется концерт и и ужин из армейской полевой кухни, организованный региональным фондом ветеранов боевых действий Тюменской области "Боевое Единство".

В Тюмени в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" пройдет чемпионат России, первенство России, Кубок России, Всероссийские соревнования по биатлону.

В Тюмени в БЦ "Бруклин боул" (ул. Тимофея Чаркова, 60) пройдет открытый чемпионат Тюменской области по боулингу, всероссийские соревнования по боулингу.

В с. Онохино пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному туризму на лыжных дистанциях "Пурга – 2018".

В Заводоуковске пройдет турнир по хоккею на призы клуба "Золотая шайба" среди игроков 2003 - 2004 г.р.

Этот день в мире:

1839 - умер русский государственный деятель эпохи Александра I и Николая I граф Михаил Сперанский.

1874 - англичанин Уолтер Уингфилд запатентовал игру, которая в наше время известна как теннис.

1878 - родился российский художник Казимир Малевич, основоположник одного из направлений в абстрактной живописи – супрематизма.

1893 - Рудольф Дизель получил патент на созданный им двигатель.

1910 - в Ташкенте от оспы умерла актриса Вера Комиссаржевская.

1916 - в Красноярске открылась первая в истории города передвижная выставка живописи и скульптуры сибирских художников и скульпторов.

1939 - одновременно расстреляны маршал Александр Егоров и комсомольский лидер Александр Косарев.

1942 - начал работу Норильский никелевый завод.

1944 - родился артист советского и российского кинематографа Олег Янковский.

1945 - Советские войска освободили от фашистов польский город Познань.

1945 - умер писатель Алексей Толстой.

1997 - Шотландские ученые сообщили о первом успешном клонировании овцы.

2000 - достигнут мировой рекорд по количеству матчей, которые сыграл футболист за национальную сборную, – игрок сборной ФРГ Лотар Маттеус сыграл 144-й матч.