24 февраля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" начнутся соревнования в рамках чемпионата России, первенства России, Кубка России по биатлону среди юниоров и юниорок.

В Тюмени в 12 часов в центре "Тюмень-дзюдо" начнется торжественное открытие зональных соревнований чемпионата и первенства УФО и СФО по киокусинкай.

В Тюмени в 13 часов 30 минут в СОЦ "Зодчий" начнутся соревнования в рамках открытого первенства Тюменской области по плаванию.

В Тюмени в Тюменском индустриальном университете (ул. Володарского, 38) пройдет международный турнир по мини-футболу среди национальных культурных сообществ областной столицы "Кубок "Дружбы народов".

В Тюмени на базе отдыха "Пруд Лесной" пройдет чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному ориентированию (лыжная гонка).

В Тюмени в боулинг-центре "Brooklyn Bowl" (ул. Тимофея Чаркова, 60) пройдут всероссийские соревнования по боулингу, турниры "Brooklyn Open 2018" и "Сеньор-тур".

В Тюмени в ДС "Партиком" пройдет турнир по хоккею на призы клуба "Золотая шайба".

В Тюмени в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) пройдет открытый чемпионат Тюменской области по гиревому спорту.

В Тюмени в СК "Муромец" пройдет чемпионат и первенство Тюменской области по тхэквондо.

В с. Онохино в спортивно-оздоровительной базе "Азимут" пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному туризму на лыжных дистанциях "Пурга – 2018".

В Тобольске на стадионе ДЮСШ №2 пройдет кубок Тюменской области по лыжным гонкам (юноши, девушки 17-18 лет, юноши-девушки 15-16).

В с. Нижняя Тавда в 13 часов в СК "Нижняя Тавда" (ул. Парковая, 9) начнутся финальные соревнования "Тюменская областная школьная лига" сезона 2016-2017 среди команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта "Баскетбол – в школу".

Этот день в мире:

1744 – родился русский адмирал, один из создателей Черноморского флота Федор Ушаков.

1783 – английский парламент принял решение о прекращении войны с Соединенными Штатами Америки.

1810 – умер английский физик и химик Генри Кавендиш.

1815 – умер создатель первого в мире парохода Роберт Фултон.

1848 – в результате вооруженного восстания в Париже во Франции была в очередной раз свергнута монархия.

1856 – умер русский ученый-математик Николай Лобачевский.

1887 – впервые установлена междугородняя телефонная связь, которая соединила Париж и Брюссель.

1889 – в Красноярске открылись краеведческий музей и городская публичная библиотека.

1906 – родился кинорежиссер Александр Роу.

1932 – родился французский композитор и пианист Мишель Легран.

1938 – в американском городе Арлингтоне выпущено первое изделие из нейлона – зубная щетка.

1945 – американские войска освободили от японцев столицу Филиппин Манилу.

1953 – умер немецкий военачальник Карл Рудольф Герд фон Рунштедт.

1964 – знаменитый американский боксер Мохаммед Али впервые стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

1993 – на 52-м году жизни умер легендарный английский футболист Бобби Мур.

2002 – закрылись Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити.