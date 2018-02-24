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25 февраля - события дня

18:00 24 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в центре "Тюмень-дзюдо" начнется третий этап детской лиги дзюдо Тюменской области среди младших юношей до 15 лет и мальчиков до 13 лет.  

В Тюмени в боулинг-центре "Brooklyn Bowl" (ул. Тимофея Чаркова, 60) пройдут всероссийские соревнования по боулингу, турниры "Brooklyn Open 2018" и "Сеньор-тур".

В Тюмени в СК "Строймаш" пройдет открытый чемпионат Тюменской области по гиревому спорту. 

В Тюмени в районе базы "Пруд Лесной" пройдут чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному ориентированию.

В Тюмени в СК "Муромец" пройдет чемпионат и первенство Тюменской области по тхэквондо. 

В с. Онохино на территории спортивно-оздоровительной базы "Азимут" пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному туризму на лыжных дистанциях "Пурга – 2018"

В Тобольске на стадионе ДЮСШ №2 пройдет Кубок Тюменской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет, 15-16 лет. 

В Ишиме в кинологическом центре спортивной дрессировки Тандем" пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по ездовому спорту. 

В Тюменском районе в акватории оз. Янтык пройдет чемпионат Тюменской области по рыболовному спорту. 

В с. Нижняя Тавда пройдут финальные соревнования "Тюменская областная школьная лига" сезона 2016-2017 гг. среди команд общеобразовательных организаций.

Этот день в истории:

1634 - русская армия во главе с боярином Михаилом Шеиным, будучи окруженной под Смоленском, капитулировала перед поляками.

1707 – родился итальянский драматург Карло Гольдони, автор пьес "Слуга двух господ", "Хитрая вдова" и других.

1807 - в России учрежден Знак отличия военного ордена Святого Георгия.

1836 - Самуэль Кольт получил патент на свой первый револьвер.

1841 - родился Огюст Ренуар, французский художник-импрессионист.

1933 - повторно арестован выдающийся русский философ Павел Флоренский.

1940 - впервые в мире в США показан по телевизору хоккейный матч между командами "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Монреаль Канадиенс". Тогда победил "Нью-Йорк" со счетом 6:2.

1943 - родился Джордж Харрисон, один из легендарной четверки "Битлз".

1946 - Красная Армия переименована в Советскую Армию.

1956 - Никита Хрущев на закрытом заседании ХХ съезда КПСС прочитал доклад "О культе личности и его последствиях", в котором впервые было рассказано о преступлениях Сталина и его подручных.

1960 - за активное участие в неудачной попытке государственного переворота в Ираке был заочно приговорен к смертной казни член партии Баас социалист Саддам Хусейн.

1973 - Нагорно-Карабахская автономная область награждена орденом Дружбы Народов.

1977 - пожар в гостинице "Россия" в Москве привел к гибели 42 человек.

1983 - умер американский драматург и писатель Теннесси Уильямс (настоящее имя Томас Ланир).

1991 - принято решение о роспуске Варшавского договора – военно-политической организации социалистических стран Европы.

1992 - в автокатастрофе погиб Виктор Резников, поэт-песенник и композитор.

1997 - умер российский писатель, участник знаменитого судебного процесса Синявского-Даниэля Андрей Синявский.

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