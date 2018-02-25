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26 февраля - события дня

18:00 25 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов 30 минут в Тюменской областной думе начнется заседание постоянной комиссии областной думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам.

В с. Нижняя Тавда пройдут финальные соревнования "Тюменская областная школьная лига" сезона 2016-2017 среди команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта "Баскетбол – в школу". 

В с. Уват в Центре занятости населения Уватского района (ул.Октябрьская, 64а) пройдет День кадровика. 

Этот день в мире:

1712 – указом Петра I основан тульский оружейный завод.

1802 – родился французский писатель Виктор Гюго.

1821 – умер французский политический деятель, дипломат Жозеф де Местр.

1829 – родился создатель джинсов Леви Штраус.

1848 – в Лондоне опубликован "Манифест Коммунистической партии", который написал дотоле никому не известный Карл Маркс.

1925 – установлены дипломатические отношения между СССР и Японией.

1944 – умер российский экономист, историк, философ Петр Струве. 

1969 – умер немецкий философ Карл Ясперс, один из главнейших теоретиков экзистенциализма.

1990 – начался вывод советских войск из Чехословакии.

1993 – образована Аграрная партия России.

1994 – амнистированы и отпущены на свободу лидеры октябрьского путча 1993 году.

2003 – вступил в должность новый президент Литвы Роландас Паксас.

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