up

22.02.2018 четверг

USD 56,6537

EUR 69,8087

В Тюмени -9..-11 С 2 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Дымовое шоу и выступление дрифетеров пройдет на тюменской набережной

18:05 22 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Спецоперация "Лед"/фото пресс-службы УМВД России по Тюменской области

Организаторы массового мероприятия "Спецоперация "Лед", которое пройдет на тюменской набережной 23 февраля в рамках фестиваля "Битва на Туре", готовят зрителям массу сюрпризов, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На открытии автогонок, в которых примут участие полицейские, автоспортсмены дрифтеры и мастера трековых гонок, с показательным выступлением выступят курсанты и выпускники регионального центра допризывной подготовки "Аванпост" и сноубордисты. Зрителей ждет также дымовое шоу.

Каждому юному участнику мероприятия волонтеры вручат воздушный шарик с пожеланиями безопасности на дорогах. Сотрудники МЧС развернут полевую кухню, угощая тюменцев горячим чаем. 

Полуфинальные заезды полицейских на патрульных автомобилях и автогонщиков начнутся в 13 часов. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

18:29 Катание на тюбинге для подростка из Челябинска закончилось переломом позвоночника
18:05 Дымовое шоу и выступление дрифетеров пройдет на тюменской набережной
17:54 23 февраля - события дня
17:43 В выходные в Тюмени будут чествовать защитников Родины
17:32 Тюменцев приглашают в гастрономический клуб при ателье вина "Абрау-Дюрсо"
17:31 Тюмень ждет "Конструкторию"
17:21 ВТБ снижает ставки по автокредитованию
17:10 В Тюмени состоится крупный турнир по WORKOUT
17:00 Роспотребнадзор: символика ЧМ по футболу - зарегистрированный товарный знак FIFA
16:49 "Тишины хочу": чем займется уральский парень 23 февраля
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев вручил выдающимся тюменцам государственные награды

Тюменцы почтили память воинов, защитивших Отечество

Владимир Якушев: МФЦ значительно упростили получение госуслуг

Политика

Степан Киричук: Тюменская область - активный поставщик позитивного опыта

Фабрика проектов открывает перед тюменскими предпринимателями новые перспективы

Максим Скворцов возглавит Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию

Экономика

ВТБ снижает ставки по автокредитованию

Федеральные торговые сети делают ставку на региональных производителей

Группа ВТБ входит в капитал компании "Магнит"

Общество

Катание на тюбинге для подростка из Челябинска закончилось переломом позвоночника

Дымовое шоу и выступление дрифетеров пройдет на тюменской набережной

23 февраля - события дня

Спорт

В Тюмени состоится крупный турнир по WORKOUT

Первая тренировка перед забегом "Стальной характер" пройдет на тюменской набережной

Александр Логинов победил в Кубке России в Тюмени

Происшествия

В Тюмени директор фирмы задолжал работникам более трех миллионов рублей

Тюменцу грозит десять лет за партию спайса

Ревнивый тюменец пытался задушить избранницу
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+