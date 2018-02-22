Дымовое шоу и выступление дрифетеров пройдет на тюменской набережной

Спецоперация "Лед"/фото пресс-службы УМВД России по Тюменской области

Организаторы массового мероприятия "Спецоперация "Лед", которое пройдет на тюменской набережной 23 февраля в рамках фестиваля "Битва на Туре", готовят зрителям массу сюрпризов, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На открытии автогонок, в которых примут участие полицейские, автоспортсмены дрифтеры и мастера трековых гонок, с показательным выступлением выступят курсанты и выпускники регионального центра допризывной подготовки "Аванпост" и сноубордисты. Зрителей ждет также дымовое шоу.

Каждому юному участнику мероприятия волонтеры вручат воздушный шарик с пожеланиями безопасности на дорогах. Сотрудники МЧС развернут полевую кухню, угощая тюменцев горячим чаем.

Полуфинальные заезды полицейских на патрульных автомобилях и автогонщиков начнутся в 13 часов.