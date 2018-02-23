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Престарелым тюменцам нужна помощь благотворителей

11:54 23 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: организация Богадельня

Тюменцев просят помочь постояльцам дома милосердия"Богадельня". В этот раз средства собирают на восстановление документов троих тюменцев. На оплату госпошлины требуется 4 тыс. 500 рублей.

Кроме того, тем, кто проживает в доме милосердия постоянно требуются медикаменты, продукты питания и банные принадлежности. Например, сейчас тюменцев просят помочь в приобретении мусорных мешков, жидкого мыла и стирального порошка.

Оказывать материальную помощь центру можно и вне зависимости от запросов "Богадельни". Денежные средства на приобретение нужных вещей тюменцы могут перечислить на карту Сбербанка (5469 6700 1319 8711), или привезти непосредственно в "Богадельню", предварительно созвонившись с руководителем по номеру 89097375050.

"Богадельня" - место, где можно бесплатно поесть, взять одежду. Бездомные, малоимущие, инвалиды, дети из неблагополучных семей - здесь выслушают всех. По возможности помогут с работой и восстановлением утерянных документов. Сестры милосердия окажут посильную медицинскую помощь, пишет "Вслух.ру".

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