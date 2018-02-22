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Тюмень ждет "Конструкторию"

17:31 22 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото Конструктории

Тюмень в ожидании приезда семейной игротеки, которая состоится на полюбившейся всеми площадке спорткомплекса "Строймаш" 10 и 11 марта с 10 до 19 часов.

Немного предыстории: "Конструктория" - это семейный проект, где представлены самые современные конструкторы, отвечающие новейшим тенденциям в развитии детского мышления и требованиям безопасности. Семейная игротека – это страна для любого возраста, которая возвращает взрослых в детство, а детям дарит истинное счастье от игры в конструкторы.

Каждый конструктор игротеки, по задумке создателей, выполнен в виде знаменитого и известного объекта какого-либо региона РФ и узнать код субъекта, в котором расположена достопримечательность, к примеру, конструктор "Marbutopia" - это 89 регион – Ямало-Ненецкий автономный округ и символизирует газ, либо "Roys" - код субъекта 10 – город Дубна и символизирует архитектурный ансамбль "Кижи". Это своего рода, конструкторская карта, которую должен пройти каждый участник мероприятия и по окончании стать профессором или академиком "Конструктории".

Помимо замысловатых конструкторских воплощений в жизнь, самым маленьким будет очень интересно стать инженером железной дороги: так ребята в течение дня вместе со взрослыми перестраивают деревянную железную дорогу, создавая множество новых путей для поездки состава в дальние края. 

В этот раз организаторы обновили программу: участников ждут тематические квесты и теперь каждый день игротеки посвящен празднику, который отмечается в мире в эту дату. Как раз 10 марта во всем мире празднуется день "Облачных слонов", а это значит, что нужно стать чуточку внимательнее, поднять голову и обратить свой взор в небо и на облака. Также партнеры мероприятия подготовят интересную программу мастер-классов.

Комментарием о семейном мероприятии "Страна Конструктория" поделился Дмитрий Дегтярёв, заместитель директора ТЦАВС: "Конструктория - удивительное мероприятие! Мы были два раза, всей семьей. Изначально не верилось, что моим девочкам понравится, но абсолютно все нашли себе занятие по душе, включая папу. Конструкторы действительно на любой вкус и возраст. Очень полезный проект, с нетерпением ждем очередной "Страны Конструктории".

Подробности и регистрация на мероприятие по тел.: +7 (932) 321 96 56.

Следить за новостями можно на официальном сайте конструктория.рф или, подписавшись на обновления игротеки в любой из социальных сетей. А также уже сейчас можно приобрести билеты онлайн.

Соб. инф.

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