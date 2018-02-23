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Житель Нижнего Новгорода стал миллионером благодаря лотерейному билету

12:32 23 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Столото

Житель Нижнего Новгорода, участник "Гослото "6 из 45" стал обладателем одного из крупнейших суперпризов в стране 21 февраля. Сумма выигрыша составила 267 млн. 506 тыс. 103 рубля.   

Данный суперприз занял пятое место в Топ-5 самых крупных лотерейных выигрышей в стране. Что интересно, прежний  грандиозный выигрыш принадлежал также нижегородцу.  В августа 2014 года ему посчастливилось угадать все шесть чисел в "Гослото "6 из 45" и стать обладателем состояния почти в 202 млн рублей. Если новый лотерейный миллионер окажется мужчиной, то можно уверенно сказать, что этот подарок судьбы к 23 февраля станет самым дорогим и незабываемым в его жизни. Тем более, что стоимость подарка составила всего 100 рублей. Именно такую сумму счастливчик потратил на лотерейный билет и угадал числовую комбинацию: 16, 32, 39, 06, 36, 35.

Согласно статистике государственных лотерей, ежедневно победителями становятся около 200 тыс. россиян. Из них еженедельно в среднем 15 счастливчиков становятся миллионерами. Напомним, что с результатами тиражей можно ознакомиться на сайте лотерейного супермаркета www.stoloto.ru, а уточнить всю информацию о получении выигрыша — по телефону +7 499 270-27-27, сообщает пресс-служба Столото. 

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