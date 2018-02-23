Тюменцы за креативным завтраком поговорят о любопытстве

фото мультицентра "Моя территория"

Девятая лекция международного формата CreativeMornings пройдет в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 25 февраля, в 10 часов. На февральском креативном завтраке участники вместе с лектором поговорят о любопытстве.

Шоумен и генеральный директор Xoxloma event production Эдуард Гонгадзе выступит спикером и расскажет о шести видах любопытства. Тюменский ведущий объяснит, с помощью каких приемов можно развить в себе стремление к познанию. Также затронет тему любопытства в профессиональной сфере — на личном примере покажет, как это качество влияет на развитие карьерного роста. Во время лекции участники креативного завтрака познакомятся с новым разделом мобильного приложения "Открой свою Тюмень". Он посвящен новейшей истории России. Слушатели в офлайне ответят на вопросы викторины, а победители получат фирменные призы из магазина приложения. "Лекция не только позволяет участникам получить другой взгляд на тему — она вдохновляет на поиск новых знаний. Если на лекции мы говорим о любопытстве, то рассчитываем, что уже на мероприятии участники задумаются о возможностях освоить новые увлечения и заняться профессиональным развитием. Людям любопытно получать полезную информацию, которая делает их интересными для себя и окружающих", — рассказала руководитель Центра неформального образования мультицентра "Моя территория" Мария Штыкова.

Вход на лекцию свободный, количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация по ссылке. Напомним, лекции-завтраки CreativeMornings бесплатные и ежемесячно проходят в 183 городах мира, включая Нью-Йорк, Париж, Лондон, Стокгольм, Тель-Авив и Берлин, — и этот список постоянно растет. В России к проекту присоединились Москва, Санкт-Петербург и Тюмень. В рамках международного проекта CreativeMornings в областной столице в прошлом году тюменцы вместе с региональными спикерами обсудили 7 тем: "Выживание", "Равенство", "Гениальность", "Сострадание", "Пионер", "Смерть", "Контекст". Всего креативные завтраки посетили 490 слушателя, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".