В Тюменской области продолжается работа по сносу аварийного жилья

фото: ИА "Тюменская линия"

Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда активно реализуется в Тюменской области.

По данным Главного управления строительства региона, площадь аварийного жилья (с 1 января 2012 - 1 января 2016) составляет около 178 тыс. кв. м. (675 многоквартирных дома), где проживают чуть более 13 тыс. граждан. Из них расселение требуется жильцам 533 многоквартирников, всего около 10 тыс. человек. Остальные 142 многоквартирных дома, где проживает около 3 тыс. жильцов будет расселено за счет застройщиков, в рамках договоров о развитии застроенных территорий Тюмени.

Предполагается, что в 2018 году завершится расселение жильцов аварийных домов в Ишиме, Заводоуковске, Бердюжском, Викуловском, Голышмановском, Казанском и Ярковском районах, пишет газета "Тюменская область сегодня".