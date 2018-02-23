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Тюменские спасатели отличились на областном фестивале

14:16 23 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: ТОСЭР

Тюменские спасатели приняли участие в областном фестивале военно-прикладных видов спорта памяти Героя России ТимураМухутдинова. Соревнования,которые проводились в регионе впервые,собрали 14 команд, сообщают в пресс-службе ТОСЭР.

За два соревновательных дня участники преодолели три этапа. Дисциплина по практической стрельбе, этапы "горное двоеборье" и "военно-прикладное плавание". Среди участников команды ВПК "Сармат" из Миасса, Тюменской областной службы экстренного реагирования, Учебного центра "Аванпост", Тюменского регионального объединения"Российский союз спасателей", а"Соболь" и "ОМОН".

Представители Тюменской областной службы экстренного реагирования стали победителями и призерами, как в личном, так и в командном зачете. Сергею Девляшову не было равных в упражнении "скальный марафон" в личном зачете (в категории "военнослужащие"),а в упражнении "проныривание", с результатом 39 метров, вторым стал Павел Мотовинских.

По итогам первого областного фестиваля военно-прикладных видов спорта памяти Героя России Тимура Мухутдинова, места распределились следующим образом: в категории "военнослужащие" первое место - команда ТОСЭР, второе - команда""Россоюзспас-1", "бронза"-команда "Соболь". В категории"призывники" победителями стала команда "Беркут-2", на второй ступеньке пьедестала команда"Россоюзспас-2", тройку замкнула команда "Пума".

Сборной ТОСЭР, которую представляли Павел Мотовинских, Сергей Девляшов, Александр Деев и Владимир Чекишев, вручены дипломы победителей и переходящий кубок турнира, пишет "Вслух.ру".

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