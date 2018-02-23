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Школьники Тюменского района сыграли в "Деловые выборы"

15:17 23 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: управление информационной политики и информатизации администрации района

Деловая игра "Выборы парламента" и классный час "Время выборов", придуманные членами молодежной общественной палаты Тюменского района, прошли недавно в нескольких школах района.

За места в законодательном органе власти сражались четыре партии: либеральная, консервативная, социал-демократическая и партия молодежи. Проигравших нет: деловая игра полезна для молодых избирателей. Старшеклассники серьезно окунулись в процесс выборов.

Например, на территории Андреевского муниципального образования члены молодежной палаты выборами занимались совместно с учащимися Андреевской средней школы и волонтерским отрядом "LЭДИС". Все участники игры - граждане государства N. В стране действует 4 политических партии: либеральная, консервативная, социал-демократическая и партия молодежи. Выборы в представительный орган власти - парламент государства N - проходят по пропорциональной системе. В зависимости от количества набранных голосов, распределяются места в парламенте. Голосование осуществляется на основе всеобщего тайного прямого голосования.

В прошедшей игре приняли участие 35 человек, участники разделились на 4 группы, у них один избирательный участок. Роли в партии распределились так: лидер партии - "лицо партии", первый заместитель - "правая рука" лидера партии, идеолог помогает при подготовке речи и агитационных материалов, социальный психолог занимается подготовкой предвыборной программы, следит за освещением всех проблем государства, помогает лидеру выработать пути решения существующих проблем.

Агитаторы параллельно готовят программы, рисуют плакаты, готовят короткие визитки (в том числе кричалки, песни, девизы) в поддержку своего кандидата. После соблюдения всей процедуры подготовки, лидеры партий защищают свою партию, а все граждане государства N голосуют за понравившуюся партию. Подобные игры прошли в Пышминской, Мальковской и Муллашинской школах, пишет "Мегатюмень".

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