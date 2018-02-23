Тюменские клиники привлекают медицинских туристов со всего мира

фото: ОКБ №1

Достижения тюменской медицины известны уже далеко за пределами области. Тюмень посетила официальная делегация из Республики Казахстан, побывавшая во всех клиниках Медгорода, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Активное участие в медицинском туризме принимают клиники, участвующие в проекте "Медицинский город", среди них: "Областная клиническая больница № 1", Медико-санитарная часть "Нефтяник", Онкологический диспансер, Радиологический центр, Морфологический центр и Федеральный центр нейрохирургии.

Официальная делегация из Республики Казахстан в частности ознакомилась с работой "ОКБ № 1". Приоритетное направление этой клиники - высокотехнологичная медицинская помощь: кардиохирургия, малоинвазивная кардиология, эндокринологическая и торакальная хирургия. Современные технологии позволяют зачастую отказаться от травматичных операций с большими разрезами. В 2017 году коррекцию врожденных и приобретенных пороков сердца у 126 пациентов выполнили с помощью современного оборудования, позволяющего провести операцию с доступом через сосуд. Так же, в "ОКБ № 1" проводятся операции на щитовидной железе без следов на шее.

Количество пациентов, получивших высокотехнологичную помощь, ежегодно растет: если в 2016 году их было 3 тыс. 500 человек, то через год – уже более 4 тыс. 500 человек.

Расстояние роли не играет, когда речь идет о здоровье и жизни. К примеру, Анастасия Шевченко привезла сына из Брянска, ориентируясь на оснащенность больницы, отзывы пациентов и другие факторы.

"Впереди у нас много планов, - заметил главный врач Сергей Ярцев, - Будем и дальше лечить не только тюменцев, но и пациентов из других регионов".