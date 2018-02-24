Подведены итоги регионального этапа олимпиады по ОБЖ

Фото пресс-службы Минобрнауки России

Девятиклассник тобольской школы №13 Даниил Веселков стал победителем регионального этапа олимпиады по ОБЖ среди своих сверстников.

Вторые и третьи места разделили девушки: Алия Таласпаева из Новоселезневской школы Казанского района и Татьяна Михайлова из Ярковской школы (второе место), ученица Новоселезневской школы Казанского района Елена Хамаза и Дарья Лоханина из Ярковской школы (третье место).

Среди старшеклассников пьедестал победителей заняли юноши. Первое место завоевал одиннадцатиклассник Иван Пиягин из Тюменского президентского кадетского училища. На втором месте – десятиклассник Степан Рожков из этого же учебного заведения. Третье место с равными баллами заняли Владислав Лукошенко из школы №5 г. Ишима и Григорий Шклянка из гимназии ТюмГУ.

Кроме этого члены жюри отметили Валентину Вторушину из тюменской гимназии №21 за любознательность и увлеченность предметом.

Торжественное награждение победителей пройдет 28 февраля в 11 часов одновременно в Тюмени, Тобольске и Ишиме, пишет "Аргументы и факты в Западной Сибири".