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Подведены итоги регионального этапа олимпиады по ОБЖ

19:24 23 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы Минобрнауки России

Девятиклассник тобольской школы №13 Даниил Веселков стал победителем регионального этапа олимпиады по ОБЖ среди своих сверстников. 

Вторые и третьи места разделили девушки: Алия Таласпаева из Новоселезневской школы Казанского района и Татьяна Михайлова из Ярковской школы (второе место), ученица Новоселезневской школы Казанского района Елена Хамаза и Дарья Лоханина из Ярковской школы (третье место).

Среди старшеклассников пьедестал победителей заняли юноши. Первое место завоевал одиннадцатиклассник Иван Пиягин из Тюменского президентского кадетского училища. На втором месте – десятиклассник Степан Рожков из этого же учебного заведения. Третье место с равными баллами заняли Владислав Лукошенко из школы №5 г. Ишима и Григорий Шклянка из гимназии ТюмГУ.

Кроме этого члены жюри отметили Валентину Вторушину из тюменской гимназии №21 за любознательность и увлеченность предметом.

Торжественное награждение победителей пройдет 28 февраля в 11 часов одновременно в Тюмени, Тобольске и Ишиме, пишет "Аргументы и факты в Западной Сибири". 

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