Театралы покажут тюменцам документальные ленты

фото ИА "Тюменская линия"

Документальные картины об актерах и культурных, общественно-значимых событиях страны и региона будут демонстрировать в стенах Тюменского драматического театра 18 марта.

Ленты сняли при участии Тюменского отделения Союза театральных деятелей. Каждый документальный фильм идет не более получаса. Всего будет представлено восемь картин, пишет "Тюменская область сегодня".

Весна, как рассказал председатель Тюменского отделения СТД Владимир Орел, преподнесет тюменцам еще один подарок: в апреле начнутся мероприятия, посвященные юбилею Союза.

"Во второй половине апреля решено провести Всероссийский фестиваль актерской песни. Опыт у нас уже есть. В жюри пригласим специалистов со стороны: например, председателей отделений СТД из Нижнего Новгорода, Томска, Омска, Иркутска, от Тюмени будет Василий Пустыльников, директор театра кукол – это он стоял у истоков конкурса "Почти Belcanto". Споем, вручим благодарственные письма и награды от Александра Калягина, в общем, отметим на славу" – подытожил Владимир Орел.