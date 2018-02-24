Поддержку социально ориентированных НКО усилят в Тюменской области

фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские социально ориентированные НКО получают региональную поддержку. В 2018 году из бюджета в виде субсидий на конкурсной основе выделят 60 миллионов рублей. О необходимости более тесного взаимодействия с ними не раз говорил глава региона Владимир Якушев, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Система мер государственной поддержки СО НКО в Тюменской области предусматривает финансовую, имущественную, информационную и консультативно-методическую помощь людям, которые уже этим занимаются, или планируют создать такую организацию. В 2017 году на эти цели было выделено более 23 млн рублей.

Обязательным направлением поддержки стало проведение образовательных мероприятий. За 2017 год их проведено более 20 (мастер-классы, семинары, тренинг-семинары, образовательные сессии, межрегиональные дискуссионные площадки). В 2018 году работа продолжится, в том числе с выездами в муниципальные образования.

По мнению губернатора региона Владимира Якушева, формат работы с социально ориентированными НКО в последние годы существенно поменялся.

"Изменилась нормативно-правовая база, идет работа по передаче социальных услуг. Многие некоммерческие организации обладают в этой сфере огромными знаниями и наработками. Они уже могут выступать экспертами с точки зрения передачи опыта оказания социальных услуг. Созданные в регионе ресурсные центры помогают им повысить свою компетенцию в экономических и юридических вопросах, получить необходимые знания в части нормативно-правовой базы, законодательства, работы с бюджетными средствами и грантами", - прокомментировал глава региона.

Вся информация о региональной поддержке СО НКО размещается на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.