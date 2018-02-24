up

24.02.2018 суббота

USD 56,7608

EUR 69,6341

В Тюмени -17..-19 С 2 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Поддержку социально ориентированных НКО усилят в Тюменской области

11:23 24 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские социально ориентированные НКО получают региональную поддержку. В 2018 году из бюджета в виде субсидий на конкурсной основе выделят 60 миллионов рублей. О необходимости более тесного взаимодействия с ними не раз говорил глава региона Владимир Якушев, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Система мер государственной поддержки СО НКО в Тюменской области предусматривает финансовую, имущественную, информационную и консультативно-методическую помощь людям, которые уже этим занимаются, или планируют создать такую организацию. В 2017 году на эти цели было выделено более 23 млн рублей. 

Обязательным направлением поддержки стало проведение образовательных мероприятий. За 2017 год их проведено более 20 (мастер-классы, семинары, тренинг-семинары, образовательные сессии, межрегиональные дискуссионные площадки). В 2018 году работа продолжится, в том числе с выездами в муниципальные образования.

По мнению губернатора региона Владимира Якушева, формат работы с социально ориентированными НКО в последние годы существенно поменялся.

"Изменилась нормативно-правовая база, идет работа по передаче социальных услуг. Многие некоммерческие организации обладают в этой сфере огромными знаниями и наработками. Они уже могут выступать экспертами с точки зрения передачи опыта оказания социальных услуг. Созданные в регионе ресурсные центры помогают им повысить свою компетенцию в экономических и юридических вопросах, получить необходимые знания в части нормативно-правовой базы, законодательства, работы с бюджетными средствами и грантами", - прокомментировал глава региона.

Вся информация о региональной поддержке СО НКО размещается на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

18:21 Тюменки прониклись армейскими буднями
18:00 25 февраля - события дня
17:43 Фильм Тимура Бекмамбетова получил приз зрительских симпатий на Берлинале
17:10 Звезды российского сноуборда показывают мастерство в Тюмени Фото
17:02 "Тюменьремдормаш" расширяет ассортимент продукции
16:23 Игрушкообменник для особых детей пройдет в Тюмени
16:05 На льду Туры прошли автогонки
15:28 Пьяный водитель едва не попал в ДТП с ребенком
14:44 Под Салониками нашли древний город
14:26 Подготовка к Акатую началась в Ярковском районе
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: мы гордимся всеми, кто защищал нашу Родину и отстаивал ее интересы

Владимир Якушев вручил выдающимся тюменцам государственные награды

Тюменцы почтили память воинов, защитивших Отечество

Политика

Степан Киричук: Тюменская область - активный поставщик позитивного опыта

Фабрика проектов открывает перед тюменскими предпринимателями новые перспективы

Максим Скворцов возглавит Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию

Экономика

"Тюменьремдормаш" расширяет ассортимент продукции

Повысился кредитный рейтинг России

ВТБ снижает ставки по автокредитованию

Общество

Тюменки прониклись армейскими буднями

25 февраля - события дня

Фильм Тимура Бекмамбетова получил приз зрительских симпатий на Берлинале

Спорт

Звезды российского сноуборда показывают мастерство в Тюмени

Россияне Большунов и Ларьков завоевали олимпийское серебро и бронзу в лыжном марафоне

Норвегия побила исторический рекорд по количеству олимпийских медалей

Происшествия

Пьяный водитель едва не попал в ДТП с ребенком

В Свердловской области при пожаре в частном доме погибли дети

В Тюмени директор фирмы задолжал работникам более трех миллионов рублей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+