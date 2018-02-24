Тюменцев приглашают подискутировать о проблемах математики

фото ready4.com

Известный российский популяризатор математики, доктор физико-математических наук Алексей Савватеев проведет открытую лекцию для тюменцев, посвященную знаменитым проблемам этой науки.

Как сообщают организаторы, на лекции Алексей Савватеев расскажет тюменцам о том, как тысячи лет назад люди начали формулировать и решать задачи, ставшие основой для современного облика математики. "На лекции мы повторим путь познания математики, начиная с теоремы Пифагора и задачи о целых (Пифагоровых) треугольниках, переходя к задаче о решениях уравнений в радикалах, а затем – к четырём знаменитым проблемам в теории построений циркулем и линейкой", – цитирует его сайт ШПИ.

Алексей Савватеев – математик, ректор Университета Дмитрия Пожарского, научный руководитель Центра дополнительного профессионального образования Российской Экономической Школы, профессор МФТИ, популяризатор математики среди детей и взрослых. Один из его каналов общения с любителями чисел и задач – публичная страница "ВКонтакте", где Алексей старается наглядно и просто объяснить математические задачи.

Встреча состоится 26 февраля в 19 часов в "Школе перспективных исследований" (ул. 8 Марта, 2/1), пишет "Вслух.ру".